به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محسن قرائتی در اختتامیه اولین دوره فرهنگی و آموزشی ائمه جماعات مساجد کشور که بعد از ظهر چهارشنبه در مجتمع یاوران مهدی(عج) برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه هر حرکتی که دشمن را ناراحت کند عمل صالح است، خطاب به ائمه جماعات مساجد کشور اظهار داشت: اگر مباحث سیاسی را در سخنرانی خود مطرح می‌کنید، سیاست را با قرآن تحلیل کنید.



قرائتی با اشاره به کلام خداوند در زمینه کامل شدن رسالت پیامبر(ص) در روز غدیر گفت: نه تنها نماز بی‌ولایت قبول نیست بلکه رسالت بی‌ولایت نیز مورد پذیرش نخواهد بود، چون خدا به پیامبر(ص) می‌گوید اگر ولایت علی‌(ع) را بر همگان ابلاغ نکنی رسالت خود را کامل نکرده و به پایان نرسانده‌ای.



وی ابراز داشت: روحانی باید از فرصت و زمان خود بهترین استفاده را ببرد.



قرائتی افزود: هرکس به مسجد می‌رود می‌خواهد معرفتی به معارف خود افزوده شود و این بدان معنی است که امام جماعت هر بار باید سخن تازه و جدیدی در اختیار مستمع قرار دهد.



رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه اصرار بر بهره گیری از تفاسیر قرآن، استفاده از آموزش‌های دیگر را نمی‌کاهد، گفت: باید به قدری بر علم و زبان قرآن مسلط باشیم که بتوانیم معانی و مفاهیم قرآن را درک و از آن استفاده کنیم.

