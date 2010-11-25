  1. استانها
  2. البرز
۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

آقازاده:

کارکرد امروز بسیج کمک به تحقق چشم انداز بیست ساله است

کارکرد امروز بسیج کمک به تحقق چشم انداز بیست ساله است

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کلانشهر کرج گفت: در آستانه دهه چهارم انقلاب فرهنگ و گفتمان بسیجی می تواند سرعت تحقق دستاوردهای نظام در دهه چهارم را افزایش داده و در واقع کارکرد امروز بسیج کمک به تحقق چشم انداز بیست ساله است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی آقازاده شامگاه چهارشنبه در بازدید از پایگاه های مختلف بسیج کارکنان شهرداری کرج  تاکید کرد: در آستانه دهه چهارم انقلاب، فرهنگ و گفتمان بسیجی می تواند سرعت تحقق دست آوردهای نظام در دهه چهارم را افزایش دهد و در واقع کارکرد امروز بسیج کمک به تحقق سند چشم انداز بیست ساله است.

وی  با تبریک هفته بسیج و با درود به روح پرفتوح امام خمینی (ره) بنیانگذار تشکیل نهاد بسیج اظهار داشت: بسیج نه تنها یک واژه بلکه دریائی از مفاهیم  والای معنوی و ارزشی ، تبلورعینی واژه‌هایی چون صلابت و استواری، است و امام خمینی (ره) با تفکر والای خود نهال عظیم بسیج را هرس کردند و امروزاین نهال به شجره تنومندی تبدیل شده است.

آقازاده روحیه جهادی و انقلابی از دیگر ویژگی های بارز فرهنگ بسیج دانست وتصریح کرد: رزمندگان غیور اسلام در دوران دفاع مقدس با تکیه بر این روحیه به پیروزی های بزرگی دست یافتند و امروز نیز به برکت همین روحیه جهادی و انقلابی، افتخارات عظیمی نصیب کشور شده است.
 
وی  با تاکید بر لزوم توجه جدی بر گسترش بیش از پیش فرهنگ و روحیه بسیجی در جامعه خاطرنشان کرد: بسیج یک فرهنگ است، فرهنگ نشاط و تلاش،ایمان و اخلاص به خدا و راه نجات انسان هاست و باور این روحیه همواره موانع و مشکلات سخت و پیچیده را از میان برداشته و ناممکن ها را ممکن ساخته است.
 
آقازاده ادامه داد: کارایی بسیج در صحنه های مختلف به ویژه در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس به اثبات رسیده و در حال حاضر نیز اثربخشی آن در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی به خوبی نمایان است.
کد مطلب 1198066

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها