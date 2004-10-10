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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۶:۳۰

در پي اجراي طرح اصلاح مرزبندي مناطق تهران

ضلع جنوب غربي ميدان امام حسين (ع) تا ميدان شهدا در محدوده شهرداري منطقه 12 قرار گرفت

شهردار منطقه 12 تهران گفت: در پي اجراي طرح جديد مرزبندي مناطق 22 گانه شهرداري تهران ، ضلع جنوب غربي ميدان امام حسين(ع) تا ميدان شهدا در محدوده مرزي شهرداري منطقه 12 قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط  عمومي شهرداري تهران ، مهندس احمد صابري ظفرقندي با اعلام اين مطلب افزود: بر اساس طرح جديد اصلاح مرزبندي  شهرداري هاي مناطق، ناحيه پنج شهرداري منطقه 13 - كه در گذشته نيز متعلق به منطقه 12 بوده و سال 67-68 به منطقه 13 واگذار شده بود -  به شهرداري منطقه 12 انتقال داده شد و از اين طريق شكستگي موجود در نقشه رفع گرديد.

وي با اشاره به اينكه نقاط جديد واگذاري شده ، ناحيه شش منطقه 12 را تشكيل داده است  ، تصريح كرد: به لحاظ ويژگي هاي نقشه اي، مرز منطقه 12 و 13 صاف شده و ديگر حالت شكستگي ندارد.

به گفته شهردار منطقه 12مرزهاي مناطق معمولا به دليل پيچيدگي ها و شكستگي ها،  خيلي واضح نيست كه در اين ناحيه نيز پنج يا شش خيابان شكستگي داشت و بين دو منطقه تقسيم شده بود ولي به دنبال مرزبندي جديد اين مشكل حل شد و تشخيص  اين خيابان ها در نقشه آسان شده است.

وي در تشريح ديگر مزيت طرح اصلاح مرزبندي مناطق شهرداري تهران گفت: يكي ديگر از مشكلات مرزبندي هاي قبلي بروز يكسري ناهماهنگي ها و مشكلات بين شهرداري هاي مناطق و سازمان ها و دستگاههاي ديگر بود؛  به طور مثال ناحيه مناطق شهرداري با نواحي آموزش و پرورش مطابق نبوده است.

مهندس صابري ظفرقندي در خاتمه اظهار داشت: تاكنون تقريبا 50 درصد انتقال ناحيه مذكور اجرايي شده و امور نواحي و نظافت آن به شهرداري منطقه 12 واگذار شده است ودر حال حاضر فقط كدهاي اداره درآمد و شهرسازي بايد به منطقه واگذار شود. 

کد مطلب 119807

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