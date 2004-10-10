|به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، مهندس احمد صابري ظفرقندي با اعلام اين مطلب افزود: بر اساس طرح جديد اصلاح مرزبندي شهرداري هاي مناطق، ناحيه پنج شهرداري منطقه 13 - كه در گذشته نيز متعلق به منطقه 12 بوده و سال 67-68 به منطقه 13 واگذار شده بود - به شهرداري منطقه 12 انتقال داده شد و از اين طريق شكستگي موجود در نقشه رفع گرديد.
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وي با اشاره به اينكه نقاط جديد واگذاري شده ، ناحيه شش منطقه 12 را تشكيل داده است ، تصريح كرد: به لحاظ ويژگي هاي نقشه اي، مرز منطقه 12 و 13 صاف شده و ديگر حالت شكستگي ندارد.
به گفته شهردار منطقه 12مرزهاي مناطق معمولا به دليل پيچيدگي ها و شكستگي ها، خيلي واضح نيست كه در اين ناحيه نيز پنج يا شش خيابان شكستگي داشت و بين دو منطقه تقسيم شده بود ولي به دنبال مرزبندي جديد اين مشكل حل شد و تشخيص اين خيابان ها در نقشه آسان شده است.
وي در تشريح ديگر مزيت طرح اصلاح مرزبندي مناطق شهرداري تهران گفت: يكي ديگر از مشكلات مرزبندي هاي قبلي بروز يكسري ناهماهنگي ها و مشكلات بين شهرداري هاي مناطق و سازمان ها و دستگاههاي ديگر بود؛ به طور مثال ناحيه مناطق شهرداري با نواحي آموزش و پرورش مطابق نبوده است.
مهندس صابري ظفرقندي در خاتمه اظهار داشت: تاكنون تقريبا 50 درصد انتقال ناحيه مذكور اجرايي شده و امور نواحي و نظافت آن به شهرداري منطقه 12 واگذار شده است ودر حال حاضر فقط كدهاي اداره درآمد و شهرسازي بايد به منطقه واگذار شود.
در پي اجراي طرح اصلاح مرزبندي مناطق تهران
ضلع جنوب غربي ميدان امام حسين (ع) تا ميدان شهدا در محدوده شهرداري منطقه 12 قرار گرفت
شهردار منطقه 12 تهران گفت: در پي اجراي طرح جديد مرزبندي مناطق 22 گانه شهرداري تهران ، ضلع جنوب غربي ميدان امام حسين(ع) تا ميدان شهدا در محدوده مرزي شهرداري منطقه 12 قرار گرفت.
کد مطلب 119807
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