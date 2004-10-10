ضلع جنوب غربي ميدان امام حسين (ع) تا ميدان شهدا در محدوده شهرداري منطقه 12 قرار گرفت

وي با اشاره به اينكه نقاط جديد واگذاري شده ، ناحيه شش منطقه 12 را تشكيل داده است ، تصريح كرد: به لحاظ ويژگي هاي نقشه اي، مرز منطقه 12 و 13 صاف شده و ديگر حالت شكستگي ندارد.

به گفته شهردار منطقه 12مرزهاي مناطق معمولا به دليل پيچيدگي ها و شكستگي ها، خيلي واضح نيست كه در اين ناحيه نيز پنج يا شش خيابان شكستگي داشت و بين دو منطقه تقسيم شده بود ولي به دنبال مرزبندي جديد اين مشكل حل شد و تشخيص اين خيابان ها در نقشه آسان شده است.

وي در تشريح ديگر مزيت طرح اصلاح مرزبندي مناطق شهرداري تهران گفت: يكي ديگر از مشكلات مرزبندي هاي قبلي بروز يكسري ناهماهنگي ها و مشكلات بين شهرداري هاي مناطق و سازمان ها و دستگاههاي ديگر بود؛ به طور مثال ناحيه مناطق شهرداري با نواحي آموزش و پرورش مطابق نبوده است.

مهندس صابري ظفرقندي در خاتمه اظهار داشت: تاكنون تقريبا 50 درصد انتقال ناحيه مذكور اجرايي شده و امور نواحي و نظافت آن به شهرداري منطقه 12 واگذار شده است ودر حال حاضر فقط كدهاي اداره درآمد و شهرسازي بايد به منطقه واگذار شود.