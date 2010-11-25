بصیرت سیاسی دانشگاهیان باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، عسگر جان علی زاده شامگاه چهارشنبه در جمع بسیجیان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با اشاره به اینکه بسیجیان از عزم و اراده بسیار بالایی برخوردار هستند، افزود: بصیرت سیاسی دانشگاهیان منشأ قدرت در جنگ نرم با دشمنان است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه پیشرفت‌های علمی و فناوری در دانشگاه‌ها، مرهون تفکر بسیجی این قشر معتقد و متعهد به ایران اسلامی است.

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بیان اینکه ترقی و پیشرفت علمی با توسعه و خود کفایی کشور مرتبط است، اظهار داشت: بسیجیان با فرا گرفتن علوم و فنون روز، کسب آگاهیها در راه تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و نیز به صورت تجربی و فعالیت در صنایع و مراکز تولیدی با ابتکارات، اختراعات و نوآوری‌ها و به ‌کارگیری خلاقیتهای ذهنی خود در عرصه سازندگی و توسعه کشور می‌توانند در کنار دیگران نقش عمده‌ای ایفا کنند.

وی بیان کرد: بسیجیان باید توان علمی خویش را بالا برده و با افزایش مهارتها و دست یافتن به تجارب و تخصص‌های لازم، هر کدام در رشته و حرفه‌ای، با‌ اخلاص و دلسوزی که نسبت به انقلاب دارند، چرخ‌های تولید، خودکفایی و استقلال واقعی مملکت را به گردش درآورند.

جان علی‌زاده، بسیج را یادآور فرمان حکیمانه و دوراندیشانه امام خمینی (ره) در پنجم آذرماه سال 58 خواند و افزود: اصلی‌ترین و فراگیرترین رویکرد بسیج در شرایط کنونی، رویکرد فرهنگی و مقابله با جنگ نرم دشمنان است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.