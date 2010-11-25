مدیریت یکپارچه شهری فراموش شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم حاج محمدی عصر چهارشنبه در ارائه گزارش خود از نوزدهمین اجلاس روسای کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی کشور به صحن علنی شورای گرگان افزود: این درحالیست که بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم، باید مدیریت یکپارچه شهری در کشور ایجاد می‌شد.

وی اظهار داشت: این کمیسیون به دنبال راهکارهایی است که بتواند سهم امور فرهنگی در بودجه شهرداری‌ها را حداقل به 30 درصد از اعتبارات افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال‌های گذشته نسبت به موضوعات فرهنگی توجه ویژه‌ای صورت پذیرفته است اما با توجه به اهمیت این موضوع، اعتبارات اختصاص یافته پاسخگوی نیازهای این بخش نیست.

وی با اشاره به سخنرانی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران تصریح کرد: مدیران فرهنگی به‌ویژه در شهرداری‌ها باید با طراحی برنامه‌های مدون، شرایط را برای جذب بودجه مورد نیاز فراهم کنند که در این صورت قطعاً اعضا شوراهای شهر نیز به این بخش توجه بیشتری خواهند کرد.

حاج محمدی با انتقاد از اینکه ساختار شهرداری‌ها به عنوان نهادی عمرانی و خدماتی تعریف شده است، خاطرنشان کرد: باید با برنامه‌ریزی مناسب، شهرداری‌ را به یک نهاد فرهنگی و اجتماعی تبدیل کنیم.

به گفته وی، مرتضی طلایی عدم حضور کارشناسان و متخصصان علوم انسانی را یکی از دلایل اصلی عدم توجه به مسائل فرهنگی در شهرداری‌ها عنوان کرد و افزود: متاسفانه دست‌اندرکاران مدیریت شهری در کشور توجه کمی به حوزه فرهنگی در قیاس با سایر حوزه‌ها دارند و باید تلاش کرد با تهیه سند راهبردی، به خواست به‌حق جامعه، مبنی بر توسعه اقدامات فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری پاسخ داد.

رئیس کمیسون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان همچنین بر لزوم استفاده از پتانسیل اجتماعی شوراها تاکید کرد و افزود: باید از نظر نخبگان و مشارکت فکری آنها در قالب دپارتمان‌ها برای توسعه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد و در همین راستا مقرر شده است تا شوراها، بخشی از بودجه فرهنگی را برای اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی تخصیص دهند.

وی اظهار داشت: در این اجلاس همچنین طرح جدید نمایندگان مجلس مبنی بر انتخاب شهرداران از سوی وزارت کشور مورد انتقاد شدید اعضاء قرار گرفت و تصویب این طرح، حرکتی رو به عقب عنوان شد که با تفکر امام راحل (ره) و روح قانون اساسی در رابطه با شورا‌ها، مغایرت دارد.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان با تاکید بر اینکه شوراها مناسب‌ترین بستر برای واگذاری امور به مردم هستند و باید توجه ویژه‌ای به این نهاد مردمی صورت گیرد، تصریح کرد: برغم توجه همگانی به شوراها، این نهاد در عمل روندی رو به جلو، جهت تقویت و فعالیت را نداشته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای شهر گرگان اظهار داشت: واگذاری حداکثری امور به شوراها و شهرداری‌ها، در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری، انتظاری است که منتخبین مردم در شوراها، از مجلس دارند.

وی در پایان از مهمترین موضوعات مطرح شده در این اجلاس را جنگ نرم به عنوان یکی از تهدیدات اصلی کشور در برهه کنونی ارزیابی و تصریح کرد: باید پذیرفت که در حال حاضر کشور مورد هجمه وسیع تهدیدات جنگ نرم قرار دارد و باید با انجام کار فرهنگی شرایط را برای غلبه بر تهدیدات فراهم کرد.