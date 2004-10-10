سه گزينه پيش روي بوش در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه لس آنجلس تايمز در مقاله اي به قلم "جرج آلوي" با بيان مطلب فوق نوشت: آيا سال 2005 ميلادي سالي خواهد بود كه ايالات متحده آمريكا نظاميان خود را از عراق خارج خواهد كرد؟



وي مي نويسد : ما جنگي را آغاز كرديم و وارد جنگ چريكي شده ايم كه تعداد كمي نيرو را وارد ميدان مي كنند، به نظر مي رسد ما يك استراتژي براي رسيدن به پيروزي نداريم اما امروز در مقابل ما سه گزينه قرار دارد:



1- اينكه تعداد نظاميان خود را از 150 هزار تن در حال حاضر به دو برابر يعني 300 هزار تن افزايش دهيم و حملات شديدتر و تمام عيارتري را بر ضد جنگجويان خارجي و عراقي ها ادامه دهيم اما افزايش نيروها به افزايش توان و قدرت ارتش و نيروهاي دريايي نياز دارد و به نظر مي رسد هيچ كس قادر به انجام چنين كاري نباشد.



2- اينكه به وضعيت كنوني خود ادامه دهيم و وضعيت دفاعي به خود بگيريم و متحمل خسارت ها و تلفات دايمي شويم در حالي كه قدرت و توان گروه هاي جنگ چريكي افزايش مي يابد.



3- اينكه عراق را ترك ونظاميان خود را از اين كشور خارج كنيم.



اين پيشنهاد كه عقب نشيني را با استقرار واحدهاي نظامي آمريكايي در مرزهاي عراق آغازكنيم با اندكي استقبال مواجه شد و بررسي آن از سوي طراحان نظامي ارتش آمريكا جريان دارد.



يعني عقب نشيني آمريكايي از عراق بدون هرگونه پيروزي ميدان را براي عراقي ها مي گذارد تا آنها خود مسائل را يكسره كنند و به نظر مي رسد احتمال بروز جنگ داخلي ميان اهل سنت و شيعه در حالي كه اكرادي كه از حكومت تقريبا خودمختاري برخوردارهستند تلاش مي كنند از اين وضعيت دور باشند، وجود دارد.



عقب نشيني از عراق روياهاي نومحافظه كاران جمهوريخواه را براي ساخت دمكراسي بر باد مي دهد و اين پاياني براي روياي آنها براي ارعاب و ترساندن سوريه و ايران و وادار كردن آنها به بهبود رفتار آنها خواهد بود.



اين به مثابه دواي تلخي خواهد بود كه دولت بوش جرعه جرعه خواهد نوشيد كما اينكه چيزي است نمي توان پيش از انتخابات نوامبر آن را بررسي كرد مگر اينكه بوش بتواند تا چهار سال ديگر در قدرت باقي بماند، در آن هنگام يا بايد آن را بنوشد يا جنگ را مشاهده كند و شاهد تلفات در ميان نظاميان آمريكايي باشد و اين مساله تا بي نهايت بدون اينكه حل و فصل شود، ادامه خواهد يافت.



عقب نشيني از عراق فرصت حمايت از تلاش هاي ما در افغانستان و فعال سازي و حمايت از هم پيمان خود ژنرال مشرف در پاكستان را فراهم مي آورد زيرا او و ارتشش به حمله خونين براي سركوب گروه هاي تروريستي خارجي موجود در وزيرستان در مرزهاي افغانستان ادامه مي دهند.



آمريكا نياز دارد كه از امنيت و تلاش هاي بازسازي در افغانستان حمايت كند و مانع از سرنگوني رژيم مشرف و به قدرت رسيدن تندروها در پاكستان شوند زيرا اين كشور يك قدرت هسته اي است كه اسامه بن لادن براي دستيابي به بمب هسته اي آن تمايل آرزو دارد كه اگر چنين شود تهديد واقعي براي آمريكا و شهروندانش خواهد بود.