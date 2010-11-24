دو خبرگزاری ایران در صدر تولیدکنندگان خبری آسیا و اقیانوسیه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار ارائه شده در نشست مقدماتی سی و دومین نشست کمیته اجرایی اوآنا از میزان ارسال اخبار تولیدی 41 خبرگزاری عضو به روی سایت این سازمان، خبرگزاریهای جمهوری اسلامی ایران - ایرنا - و خبرگزاری مهر بیشترین تولید خبر را داشتند که به همین دلیل رتبه برتر را کسب کردند.

احمد کوسینی دبیر سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه OANA در گزارش آماری خود در نشست مقدماتی سی و دومین نشست کمیته اجرایی اوآنا با اعلام این مطلب از مشارکت فعال خبرگزاری‌ مهر قدردانی کرد.

وی با اشاره به عضویت سه ساله مهر در سازمان و حضور پررنگ این رسانه در عرصه ا طلاع رسانی، خواستار مشارکت بیشتر دیگر اعضا شد.

خبرگزاری مهر در سیزدهمین مجمع عمومی سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه که سه سال پیش به میزبانی اندونزی در جاکارتا برگزار شد به این سازمان پیوست و میزبانی سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست کمیته فنی اوآنا در سال 2009 در تهران را برعهده داشته است.

ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز اولین خبرگزاری ایران است که به عضویت اوآنا در آمده است.

نشست مقدماتی سی و دومین نشست کمیته اجرایی سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیهOANA با حضور اعضای کمیته اجرایی شامل مدیران عامل ایرنا، برناما مالزی، ایتارتاس روسیه و شینهوا چین، آذرتاج ترکیه، کونا کویت، پی تی آی هند، کیودو ژاپن، وی ان ای ویتنام و مهر برگزار شد که طی آن محور موضوعات مورد بحث در نشست رسمی کمیته اجرایی به تصویب رسید.

سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه با ابتکار یونسکو با هدف تضمین تبادل آزاد و مستقیم اطلاعات و اخبار در میان بنگاههای خبری منطقه‌ای در سال 1961 بنیان نهاده شد که بیش از نیمی از جمعیت جهان را تحت پوشش دارد.

41 خبرگزاری از 33 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه تاکنون به عضویتOANA درآمده‌اند.