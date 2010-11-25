به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، تیم ملی کبدی مردان کشورمان صبح امروز پنجشنبه در رقابتی شانه به شانه توانست تیم ملی پاکستان را با یک امتیاز اختلاف شکست دهد.

در این دیدار که صبح امروز در ورزشگاه "نانشاژیمناسیوم" شهر گوانگجو برگزار شد، کبدی کاران کشورمان نیمه نخست را با نتیجه ۷ بر ۴ به حریف قدر خود واگذار کردند اما نیمه دوم را با نتیجه جالب توجه ۱۳ بر ۹ به پایان رساندند تا در مجموع با نتیجه ۱۷ بر ۱۶ بر حریف پاکستانی خود چیره شده و راهی دیدار نهایی شوند.

با این پیروزی مردان کبدی کار ایران برای دستیابی به مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانگجو باید فردا به مصاف تیم قدرتمند هند بروند.