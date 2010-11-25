حریف قزاقستانی یزدانی "هو" شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در جریان مبارزه رضا یزدانی با "تیموراز تگی‌یف" که امروز در چارچوب روز پایانی مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی برگزار شد، کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم کشورمان از ناحیه ابرو دچار شکستگی و خونریزی شد که همین مسئله موجب توقف چند دقیقه‌ای مبارزه برای درمان وی شد.

در پایان این مبارزه نیز وقتی داور قصد داشت به نشانه معرفی برنده مسابقه، دست رضا یزدانی را بالا ببرد، کشتی گیر قزاقستانی به سمت او حمله‌ور شد و با دست به صورت یزدانی زد. این حرکت غیراخلاقی و ورزشی کشتی گیر قزاقستانی که عنوان نایب قهرمانی المپیک را در اختیار دارد از چشم تماشاگران حاضر در سالن پنهان نماند. تماشاگران در واکنش به این حرکت کشتی گیر قزاقستانی او را "هو" کردند.

رضا یزدانی در مبارزه با تگی یف با نتیجه 5 بر یک به پیروزی دست یافت. وی در مبارزه نخست خود نیز حریفی از سوریه را از پیش رو برداشته بود. یزدانی در مبارزه آخر نیز مقابل کشتی گیر کره‌ای به برتری رسید و به مرحله نهایی رقابت‌های وزن خود راه یافت. رقابت فینال یزدانی عصر امروز برگزار می شود.