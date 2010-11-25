فردین معصومی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهار داشت: چه قرعه‌ای می تواند بدترین از این باشد که در مرحله مقدماتی بازی‌ها که تعیین کننده فینالیست‌ها هم است، با قرعه‌ای مانند "آرتور تایمازوف" روبه‌رو شوی که دارنده چهار مدال طلای جهانی و المپیک است.

وی ادامه داد: قدرت این کشتی گیر ازبکستانی بر هیچ کس پوشیده نیست. من در فینال بازی‌های آسیایی دوحه هم مقابل همین کشتی گیر شکست خوردم اما از شانس بد این بار حریفم در مرحله مقدماتی شد.

معصومی تاکید کرد: تمام تلاشم را کردم تا پیروز این میدان باشم. الان هم نمی دانم چه باید بگویم چون به نظرم بدشانس‌ترین کشتی گیر بودم که با بدترین قرعه روبرو شدم.

این کشتی گیر کشورمان در خصوص ادامه دیدارهای خود برای کسب مدال برنز گفت: مدال طلا و نقره را که از دست دادم. چاره‌ای ندارم که به حداقل مدال بسنده کنم. به هر حال باید پیروز شوم تا صاحب این مدال شوم.