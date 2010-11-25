  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۲

2 ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر در فرودگاه مالزی دستگیر شدند

2 ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر در فرودگاه مالزی دستگیر شدند

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: دو ایرانی به جرم قاچاق 6 کیلوگرم مواد مخدر شیشه در فرودگاه مالزی دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار مالزی، رئیس بخش جرایم مواد مخدر سلانگور روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: 2 ایرانی متهم که از مسیر بحرین به مالزی سفر کرده بودند، تلاش داشتند مواد مخدر را در پوشش کاغذ کربنی به منظور عدم تشخیص اسکنرها وارد مالزی کنند.

"نورالدین قادر"  با بیان اینکه در بازرسی اولیه توسط اسکنرها موارد مشکوکی در این خصوص مشاهده شد، افزود: در بازرسی دستی از چمدانها 2 کیسه پلاستیکی به ارزش تقریبی 2.1 میلیون رینگیت کشف و ضبط شد.

به گفته وی بازرسی ها نشان می دهد دو متهم 29 و 35 ساله، برای نخستین بار به مالزی سفر کرده و قصد داشتند روز سه شنبه آینده خاک این کشور را ترک کنند. 

قادر با بیان اینکه تحقیقات در این خصوص آغاز شده، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری 81 پرونده قاچاق مواد مخدر توسط خارجیان در فردوگاههای بین المللی کوالالامپور و LCCT  مالزی مورد بررسی قرار گرفته است که 78 پرونده از این تعداد به ارزش بیش از 100 میلیون رینگیت مربوط به اتباع ایرانی بوده است. 

طی دو هفته گذشته 2 ایرانی دیگر در فرودگاه بین المللی کوالالامپور به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و یک ایرانی دیگر پس از یک سال بازداشت به دلیل ارتکاب جرم مشابه به اعدام محکوم شد. 

کد مطلب 1198103

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها