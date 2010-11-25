2 ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر در فرودگاه مالزی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار مالزی، رئیس بخش جرایم مواد مخدر سلانگور روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: 2 ایرانی متهم که از مسیر بحرین به مالزی سفر کرده بودند، تلاش داشتند مواد مخدر را در پوشش کاغذ کربنی به منظور عدم تشخیص اسکنرها وارد مالزی کنند.

"نورالدین قادر" با بیان اینکه در بازرسی اولیه توسط اسکنرها موارد مشکوکی در این خصوص مشاهده شد، افزود: در بازرسی دستی از چمدانها 2 کیسه پلاستیکی به ارزش تقریبی 2.1 میلیون رینگیت کشف و ضبط شد.

به گفته وی بازرسی ها نشان می دهد دو متهم 29 و 35 ساله، برای نخستین بار به مالزی سفر کرده و قصد داشتند روز سه شنبه آینده خاک این کشور را ترک کنند.

قادر با بیان اینکه تحقیقات در این خصوص آغاز شده، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری 81 پرونده قاچاق مواد مخدر توسط خارجیان در فردوگاههای بین المللی کوالالامپور و LCCT مالزی مورد بررسی قرار گرفته است که 78 پرونده از این تعداد به ارزش بیش از 100 میلیون رینگیت مربوط به اتباع ایرانی بوده است.

طی دو هفته گذشته 2 ایرانی دیگر در فرودگاه بین المللی کوالالامپور به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و یک ایرانی دیگر پس از یک سال بازداشت به دلیل ارتکاب جرم مشابه به اعدام محکوم شد.