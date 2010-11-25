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۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۹

22 شهرک و ناحیه صنعتی در گلستان مستقر است

22 شهرک و ناحیه صنعتی در گلستان مستقر است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شهرکهای صنعتی گلستان گفت: در حال حاضر 22شهرک و نواحی صنعتی با مساحت هزار و 515 هکتار در استان مستقر هستند.

به گزارش خبنرگار مهر در گرگان، سید علی پورنبوی شامگاه چهارشنبه در بازدید از شهرکهای صنعتی استان افزود: از این تعداد 9 شهرک و ناحیه صنعتی به مساحت هزار و 150 هکتار طی سالهای 84 تا 89 ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: شهرکها و نواحی صنعتی علاوه بر توجیه اقتصادی، بستر مناسبی برای اشتغال پایدار و توسعه صنعتی هستند.

وی تصریح کرد: ایجاد و توسعه 9 شهرک و ناحیه صنعتی در استان طی سال های 84 تا 89 بیانگر تلاش و عزم جدی دولت کریمه در راستای محرومیت زدائی است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان به  برنامه های این شرکت درجهت حمایت ازصنایع کوچک و همچنین اقدامات و فعالیت های شهرک در بهره برداری اصولی از زمین های  شهرک های صنعتی با ایجاد هیئت داوری و حل اختلاف پرداخت. 

پورنبوی درخواست کرد که دعاوی و مباحث صنعتی در شعبه خاص در دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گیرد که این امر، نقش موثری در تعامل بین صنعتگران و کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری خواهد داشت.
کد مطلب 1198107

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