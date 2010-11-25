به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، فاطمه چالاکی کاراته‌کای وزن 55- کیلوگرم تیم ملی بانوان ایران رقابت‌های خود را با برتری مقابل نماینده قزاقستان آغاز کرد. چالاکی در این دیدار مقابل "یکاترینا" از قزاقستان یک بر صفر به برتری دست یافت و به دور دوم رفت.

وی در ادامه به مصاف "می کی کوبایاشی" از ژاپن رفت و 3 بر صفر نتیجه را واگذار کرد. این ژاپنی در دور بعد نماینده فیلیپین را شکست داد و به فینال مسابقات کاراته بازی‌های آسیایی گوانگجو راه پیدا کرد.

با رسیدن نماینده ژاپن به دیدار نهایی، چالاکی این شانس را دارد تا در گروه بازنده‌های وزن خود برای دستیابی به مدال برنز تلاش کند. وی در این مرحله باید به مصاف "پابلیوره" از فیلیپین برود.