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۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

تیم ملی کاراته ایران در مکان ششم جدول توزیع مدال‌ها ایستاده است

تیم ملی کاراته ایران در مکان ششم جدول توزیع مدال‌ها ایستاده است

در پایان روز دوم مسابقات کاراته بازی‌های آسیایی گوانگجو تیم ملی کاراته کشورمان در رده بندی مدالی این رقابت‌ها پایین‌تر از مالزی، چین، ژاپن، اردن و قزاقستان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو چین، رقابت‌های کاراته در بازی‌های آسیایی گوانگجو با حضور 185 کاراته‌کا از 34 کشور روز گذشته آغاز شد و در حالی که مسئولان فدراسیون وعده کسب چهار مدال طلا را داده بودند، تاکنون تنها یک نشان طلا کسب شده و دو کاراته‌کای تیم مردان نیز از گردونه مسابقات حذف شده‌اند.

در جدول توزیع مدال‌های کاراته مالزی با دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز در صدر قرار دارد. اردن و ژاپن هر یک با کسب یک مدال طلا و یک نقره بطور مشترک در جایگاه دوم ایستاده‌اند و چین و قزاقستان نیز هر یک با کسب یک مدال طلا و یک برنز مشترکا مکان چهارم را از آن خود کرده‌اند.

تیم ملی کاراته ایران نیز در مجموع دو بخش مردان و زنان با کسب تک مدال طلای ذبیح‌الله پورشیب در رده ششم قرار دارد. اندونزی با کسب یک مدال نقره و دو برنز، چین تایپه با کسب یک مدال نقره و دو برنز، ویتنام با دستیابی به یک مدال نقره و یک برنز، عربستان با یک مدال نقره، ماکائو با سه مدال برنز، تایلند با کسب دو مدال برنز و کویت با یک مدال برنز رده‌های بعد را در اختیار دارد.

جاسم ویشگاهی و سمیرا ملکی‌پور دو کاراته کای تیم اعزامی ایران که فردا به مصاف رقبای خود می‌روند تا پرونده تیم ملی کاراته در این رقابت‌ها بسته شود.

کد مطلب 1198112

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