به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو چین، رقابت‌های کاراته در بازی‌های آسیایی گوانگجو با حضور 185 کاراته‌کا از 34 کشور روز گذشته آغاز شد و در حالی که مسئولان فدراسیون وعده کسب چهار مدال طلا را داده بودند، تاکنون تنها یک نشان طلا کسب شده و دو کاراته‌کای تیم مردان نیز از گردونه مسابقات حذف شده‌اند.

در جدول توزیع مدال‌های کاراته مالزی با دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز در صدر قرار دارد. اردن و ژاپن هر یک با کسب یک مدال طلا و یک نقره بطور مشترک در جایگاه دوم ایستاده‌اند و چین و قزاقستان نیز هر یک با کسب یک مدال طلا و یک برنز مشترکا مکان چهارم را از آن خود کرده‌اند.

تیم ملی کاراته ایران نیز در مجموع دو بخش مردان و زنان با کسب تک مدال طلای ذبیح‌الله پورشیب در رده ششم قرار دارد. اندونزی با کسب یک مدال نقره و دو برنز، چین تایپه با کسب یک مدال نقره و دو برنز، ویتنام با دستیابی به یک مدال نقره و یک برنز، عربستان با یک مدال نقره، ماکائو با سه مدال برنز، تایلند با کسب دو مدال برنز و کویت با یک مدال برنز رده‌های بعد را در اختیار دارد.

جاسم ویشگاهی و سمیرا ملکی‌پور دو کاراته کای تیم اعزامی ایران که فردا به مصاف رقبای خود می‌روند تا پرونده تیم ملی کاراته در این رقابت‌ها بسته شود.