پتروشیمی گلستان تنها 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، التفات کامیاب در بازدید خبرنگاران از این طرح افزود: حدود پنج سال از کلنگ زنی این طرح می گذرد و طبق برنامه باید سال آینده به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: 78 درصد تاخیر این طرح به دلیل پرداخت نشدن تسهیلات ارزی بوده است که اکنون این مشکل رفع شد.

وی تعداد سهامداران این طرح را 95 هزار نفر اعلام کرد و گفت: 280 میلیارد ریال سهم سرمایه گذاری مردم در این طرح است که چهار درصد پروژه را به خود اختصاص داده است.

کامیاب بیان داشت: تاکنون بیش از 900 میلیارد ریال در زمینه کارهای اجرایی پتروشیمی گلستان هزینه شده است.

رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گلستان عنوان کرد: با بهره برداری این طرح بزرگ، برای دو هزار و 500 نفر در استان اشتغال مستقیم و 10 هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود.

وی یادآور شد: تاخیر در اجرای این طرح در حالیست که طبق برنامه باید 12 ماه دیگر به بهره برداری رسد.

پتروشمی گلستان، طرح بزرگ اقتصادی شمال کشور که از آن به عنوان "عسلویه دیگر" در کشور یاد می شود تاکنون به دلیل تکمیل نشدن نتوانسته به عسلویه ای دیگر تبدیل شود.



ساخت این طرح بزرگ از جمله مصوبات مهم سفر اول دولت در استان گلستان بود که کلنگ اجرایی شدن آن در 24 دی ماه 1385 به زمین زده شد و مقرر بود عملیات اجرایی آن سال جاری به پایان برسد.



این طرح به اذعان بسیاری از مسئولان و صاحبنظران و مجریان طرح، بارقه امید و وعده آینده ای روشن برای استان به شمار می آید و می تواند شمال کشور را به عسلویه ای دیگر مبدل سازد.



پتروشمی گلستان در صورت بهره برداری، سالانه یک میلیون تن کود اوره و 670 هزار تن آمونیاک تولید خواهد کرد که 650 هزار تن از آمونیاک تولیدی در داخل مجتمع به مصرف می رسد و 350 هزار تن آن نیز به خارج صادر می شود.



همچنین براساس برنامه و در صورت تکمیل این طرح بزرگ، گلستان از رتبه 25 پیشرفت صنعت در کشور به 10 استان برتر کشور ارتقاء می یابد و راه‌اندازی این مجتمع ضمن تولید کود اوره برای کشاورزی، تاثیرات مهمی در امر اشتغالزایی و نیز کاهش محرومیت‌ها در استان خواهد داشت.

شرکت پتروشیمی گلستان در تاریخ 22 فروردین 86 در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان گرگان با هدف تولید سالانه 677 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 73 هزار تن اوره با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی پتروشیمی به ثبت رسید.



همچنین در تاریخ 23 آبان 86 قرارداد EPCC آن با شرکت مهندسی ایرانی همپا بسته شد که به دلیل وجود برخی مشکلات مالی، متاسفانه قرارداد به طور رسمی موثر نشد و به منظور جلوگیری از توقف فعالیت های ساختمانی، ‌قرارداد زودهنگام در تاریخ 28 آذر 86 با شرکت مهندسی همپا بسته شد.



لیسانس واحد اوره در تاریخ 20 بهمن 86 از شرکت استامی کربن هلند و لیسانس واحد آمونیاک در تاریخ 18 اسفند 86 از شرکت کازاله سوئیس خریداری شد.