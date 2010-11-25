به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید هیئت دولتی آستاراخان روسیه از بندر امیر آباد با اشاره به تاکید رئیس جمهور دو کشور ایران و روسیه مبنی بر عدم حضور نیروهای بیگانه در دریای خزر، گفت: حضور تجار و بازرگان به معنای بیگانه در هیچ کشوری محسوب نمی‌شود و دریای مازندران نیز از لحاظ بستر تجارت متعلق به همه بوده و کشتی‌های متعلق به تمامی قاره‌ها می‌توانند برای تجارت در آن تردد کنند.

طاهایی با استقبال از نظر استاندار آستارخان مبنی بر ارتباط مستقیم تجار و بازرگانان دو استان، اظهار داشت: اراده دولت‌ها و دو استان بر توسعه مناسبات است که باید از ظرفیتهای موجود حداکثر استفاده را کرد و حجم مناسبات تجاری را افزایش داد.

وی تجار و بازرگانان را سربازان خط مقدم تجارت و اقتصاد معرفی کرد و بیان داشت: خرسندیم که تلاش‌های آمریکا برای ایجاد تفرقه بین دولتها و ملتها نتوانست در بین کشورهای این منطقه نفوذ کند چراکه مراودات کشورها حاشیه دریای مازندران بیش از گذشته در حال افزایش است.

استاندار با بیان اینکه بیش از نیمی از مساحت حدود ۲۴ هزار کیلومتر مربعی مازندران پوشیده از جنگل و مرتع است، خاطرنشان کرد: علاوه بر مراتع حدود ۵۰۰ هزار هکتار اراضی حاصلخیز درجه یک در این استان وجود دارد.

وی افزود: همچنین جنگل‌های این استان بیش از دو میلیون سال قدمت دارد.

طاهایی با اشاره به اینکه مازندران علاوه بر کشاورزی، یک استان صنعتی ا‌ست، عنوان کرد: کارخانه صنایع چوب و کاغذ ساری تنها کارخانه وابسته به چوب کشور است که در حال حاضر نیز از پوست درخت که تاکنون به عنوان ضایعات مدفون می‌شد، یک نوع کود عالی شیمیایی تولید می‌کند.

وی از آمادگی روسها برای استفاده از این طرح با کمک مستقیم کارخانه صنایع چوب و کاغذ استان خبر داد.

استاندار مازندران گفت: از آنجائی که مازندران از لحاظ ساخت قطعات خودرو قابلیت‌های فراوانی دارد بنابراین مقرر است عملیات اجرایی کارخانه خودروسازی در شهرستان ساری طی سفر سوم ریاست جمهوری آغاز شود.

وی با بیان اینکه مازندران ظرفیت ‌فراوانی در عرصه‌های گوناگون معادن، فرودگاه‌ها، کشاورزی، گردشگری، علمی، صیادی، سواحل و بنادر دارد، بیان کرد: بندر امیرآباد باتوجه به برنامه‌های که دارد، در آینده نزدیک به قطب محوری بنادر شمالی ایران تبدیل خواهد شد.

طاهایی همچنین از تولید ۷۰ هزار تن انواع ماهی، احداث دو پالایشگاه بزرگ فرآورده‌های نفتی که در دست پیگیری است، فعالیت سه شهرک صنعتی و سه هزار واحد صنعتی بزرگ به عنوان دیگر قابلیتهای استان یاد کرد و خبر داد: محققان درصدد تولید نوع جدید از نارنگی هستند که در فصل بهار قابل برداشت باشد.

وی با تاکید برحمایت از بخش خصوصی گفت: استان درصدد است تا ضمن واردات دام زنده از روسیه و سایر کشورهای منطقه، یک مزرعه دامپروری در آستاراخان ایجاد کند.

استاندار مازندران برای ایجاد دفاتر نمایندگی جهت فروش محصولات تولیدی آستاراخان در مازندران اعلام آمادگی کرد و پیشنهاد داد تا با همت دو استان کالایی با برند مشترک تولید شود.

ژاکلین، استاندار آستاراخان روسیه نیز روش‌های زندگی دو کشور را شبیه یکدیگر دانست و گفت: تلاشمان براین‌ است که مناسبات تجاری، کشاورزی، توریسم، کشتی سازی و غیره بین دو استان را بست و گسترش دهیم.

وی ضمن قول مساعد برای رفع مشکل صدور ویزا برای برخی از تجار ایرانی، خواستار راه‌اندازی دوخط پرواز از مازندران به آستاراخان شد.

ژاکلین با اشاره به مرغوبیت میوه‌‌های مازندران، واردات مستقیم انواع میوه این استان به آستاراخان را خواستار شد و افزود: در بازگشت از تجار و موسسات بزرگ تجاری می‌خواهیم تا همکاری نزدیکی به تجار مازندرانی داشته باشند.

وی با اعلام حمایت از طرحهای استان در زمینه غلات، دام زنده و گوشت، ابراز کرد: طرح تهیه کود از پوست درخت با استقبال بسیار خوبی مواجه خواهد شد.

استاندار آستاراخان در پایان اعلام کرد که در سفرهای آتی، تعدادی گردشگر و توریسم از روسیه به مازندران سفر خواهند داشت.

در پایان این نشست تفاهم‌نامه‌ توسعه همکاری بین دو کشور امضا شد.