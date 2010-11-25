تمجید مقام بحرینی از سطح مناسبات تهران و منامه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی آقاجعفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین روز چهارشنبه با دکتر نزار صادق البحارنه وزیر مشاور در امور خارجه بحرین دیدار و طی آن روابط دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تبادل هیئت های فیمابین دوکشور در زمینه های مختلف، بر ضرورت مشورت و رایزنی هرچه بیشتر در عرصه ها دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.

دکتر نزار البحارنه در این دیدار از سطح مناسبات دوجانبه بین بحرین و جمهوری اسلامی ایران تمجید و برای آقاجعفری سفیر ایران در بحرین جهت پیشبرد روابط دو کشور در عرصه های مختلف در جهت منافع دوکشور و دوملت آرزوی توفیق کرد.