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۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

در دیدار سفیر مطرح شد؛

تمجید مقام بحرینی از سطح مناسبات تهران و منامه

تمجید مقام بحرینی از سطح مناسبات تهران و منامه

وزیر مشاور در امور خارجه بحرین در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور از سطح مناسبات تهران و منامه تمجید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی آقاجعفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین روز چهارشنبه با دکتر نزار صادق البحارنه وزیر مشاور در امور خارجه بحرین دیدار و طی آن روابط دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تبادل هیئت های فیمابین دوکشور در زمینه های مختلف،  بر ضرورت مشورت و رایزنی هرچه بیشتر در عرصه ها دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.

دکتر نزار البحارنه در این دیدار از سطح مناسبات دوجانبه بین بحرین و جمهوری اسلامی ایران تمجید و برای آقاجعفری سفیر ایران در بحرین جهت پیشبرد روابط دو کشور در عرصه های مختلف در جهت منافع دوکشور و دوملت آرزوی توفیق کرد.

کد مطلب 1198124

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