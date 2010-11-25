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۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

در آمریکا ؛

پادشاه عربستان تحت عمل جراحی قرار گرفت

پادشاه عربستان تحت عمل جراحی قرار گرفت

منابع عربستانی اعلام کردند که عمل جراحی بر روی پادشاه این کشور با موفقیت در آمریکا انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، منابع عربستانی از انجام عمل جراحی موفقیت آمیز ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور خبر دادند.

بر این اساس پادشاه عربستان که از وجود لخته خونی در ناحیه پشت ستون فقرات، دیسک کمر و آسیب در مهره ها رنج می برده، در بیمارستانی در نیویورک مورد عمل جراحی قرار گرفته است.

خبرگزاری رسمی عربستان با موفقیت آمیز دانستن عمل جراحی مذکور، حال عمومی عبدالله 86 ساله را خوب ارزیابی کرده است.
 
گفتنی است پس از عزیمت ملک عبدالله به آمریکا، شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز برادر وی بصورت موقت زمام امور عربستان را بدست گرفته است.
کد مطلب 1198130

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