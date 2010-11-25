به گزارش خبرگزاری مهر ، در ملاقات الکه هوف رئیس گروه دوستی ایران و آلمان در مجلس فدرال آلمان با دکتر علی آهنی معاون اروپا وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران ، آهنی ضمن استقبال از تبادل هیئت های پارلمانی میان دو کشور، از تبلیغات نادرست و تصاویر غیر واقعی ارائه شده از ایران در رسانه های گروهی غرب انتقاد کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدام غیرعادلانه و غیر قابل توجیه اتحادیه اروپا در وضع تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که این قبیل اقدامات هیچگونه تاثیری بر اراده ملت ایران در ایستادگی و دفاع از حقوق قانونی خود نخواهد گذاشت و همانگونه که ملاحظه می کنید با تدابیر دولت، تحریم های اعمال شده تاثیری در زندگی عادی مردم نداشته است.

آهنی افزود: انتظار می رود آنچه در جریان سفر خود در ایران مشاهده کرده اید را به همکاران خود در پارلمان های کشورهای اروپایی منعکس کنید تا آنها تصویر درست و واقع بینانه ای از شرایط و فضای داخلی جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

معاون اروپا وزارت امورخارجه ایران در بخش دیگری از این ملاقات با انتقاد از رویکرد نامناسب اتحادیه اروپا در خصوص موضوعات حقوق بشری، استناد به اخبار غیر واقعی و مغرضانه و نیز استانداردهای دوگانه اتحادیه اروپا را مورد اشاره و آن را از جمله مصدایق سیاسی نمودن موضوع حقوق بشر توسط غرب دانست.

هوف رئیس گروه دوستی ایران در پارلمان آلمان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با معاون اروپا وزارت امورخارجه ایران به فرهنگ غنی و تاریخ تمدن ایران اشاره کرد و اظهار داشت که ملت ایران نقش عمده ای در ایجاد و تحول تمدن بشری داشته است.

هوف در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد که او نیز معتقد است که بحث های حقوق بشری عمدتا سیاسی است و کشورهای اندکی در جهان وجود دارند که مسائل حقوق بشری را کاملا رعایت کنند.

رئیس گروه دوستی ایران در پارلمان آلمان با تاکید بر اهمیت تبادل هیئت های پارلمانی میان دو کشور و ابراز رضایت از ملاقاتهای انجام شده با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که هدف اصلی او در این سفر آشنایی با همتای خود در مجلس شورای اسلامی و بررسی زمینه های لازم برای همکاری گسترده تر میان طرفین و فراهم نمودن زمینه سفر متقابل اعضای گروههای دوستی در پارلمان های دو کشور بوده است.