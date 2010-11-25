توجه به بهسازی بافت فرسوده در فارس باید سرعت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهراز شیراز، روحالله احمدزاده در مراسم افتتاح نخستین خانه محله در سکونتگاههای غیر رسمی استان فارس گفت: این استان حدود سه هزار هکتار بافت فرسوده دارد که از این میزان هزار و 600 هکتار سهم شیراز است که باید بهسازی و نوسازی آن با مدیرت بیشتری صورت گیرد.
وی ادامه داد: علاوه بر بافتهای فرسوده معضلات و مشکلات موجود در سکونتگاههای غیر رسمی نیز سلامت روحی، روانی و اجتماعی شهروندان را تهدید میکند.
استاندار فارس با اشاره به برخی ناهنجاریها در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی تصریح کرد: وضعیت موجود بر اینگونه محلات درایجاد ناهنجاریهای اجتماعی تأثیرگذار است که با بهبود وضعیت زندگی و توجه به رفع محرومیت از این محلات پیشگیری از وقوع اینگونه ناهنجاریها صورت می گیرد.
وی افزود: در بحث بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی تسهیلات قابل توجهی به ساکنین اینگونه نواحی ارایه می شود که همیاری شهروندان باعث شده که دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در این راستا سرعت بیشتری یابد.
احمدزاده یادآور شد: ایجاد بسترهای زیربنایی، خدماترسانی فراگیر و رفع تبعیض به ویژه برای گروههای کم درآمد آسیبپذیر و ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی اقتصادی اجتماعی مردم در سکونتگاههای غیر رسمی از اهداف بلندمدت دولت است که برای دستیابی به آن باید بسیج همگانی شکل گیرد.
استاندار فارس به بیان اینکه شهرداریها باید 10 درصد از درآمد سالانه را صرف این مناطق کنند، گفت: مطابق قانون شهرداریها مکلف هستند 10 درصد از درآمد سالانه خود را صرف احیا و اصلاح بافتهای فرسوده کنند که به این قانون باید به عنوان یک وظیفه عمل شود.
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