سیره و منش امام علی(ع) را باید الگوی خود قرار دهیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در مراسم جشن عید غدیر خم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، به فضایل امیرالمومنین علی‌(ع) اشاره کرد و افزود: باید راه علی‌(ع) که راه عدل است را ادمه دهیم که آن حضرت فرمودند اگر تمام دنیا را به من بدهند تا یک دانه جو را از دهان موریانه ای بر دارم این کار را انجام نخواهم داد.



وی با تأکید بر اینکه باید از سیره و روش و منش امیر‌المؤمنین(ع) درس بگیریم اظهار داشت: علی (ع) یاور مظلومان و دشمن ظالم بود و ریالی از بیت المال را نخورد و در عمرش دروغی نگفت.



این مرجع تقلید اضافه کرد: باید آیین علی‌(ع) را تقویت کرد چرا که این امر برای تشیع آبرو ایجاد می‌کند.



آیت الله مکارم تصریح کرد: کشوری که به نام علی‌(ع) است سزاوار نیست که این همه مراکز فساد و مفاسد اخلاقی وجود داشته باشد و نباید رشوه خوای و کم فروشی وجود داشته باشد.



وی با بیان اینکه بنده معتقدم که نظام، نام و مکتب علی‌(ع) را در دنیا بلند آوازه کرده است اظهار داشت: مبارزه‌ای که حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه اسرائیل را شکست داد جز در سایه ایمان ممکن نبود و مکتب علی‌(ع) بود که انسان‌هایی را تربیت کرد که با آن اقلیت کم و کمبود سلاح در برابر آن جمعیت انبوه و مجهز ایستادگی کردند.



وی خاطر نشان کرد: باید با پاکی و تقوا ، جوانان ، نوامیس و کشور را حفظ و علی‌(ع) را یاری کرد.



حق غدیر ادا نشده است



این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه غدیر مانند خود حضرت علی‌(ع) مظلوم است و حق آن کمتر ادا شده است اظهار داشت: در این اواخر تا حد زیادی این مظلومیت کاسته شده است و بزرگانی مانند علامه امینی، میر حامد هندی، سید شریف الدین و مرحوم شوشتری با نوشتن کتاب‌های زیادی در خصوص فضائل علی(ع) و داستان غدیر، پرده‌ها را کنار زدند.



وی ادامه داد: این بزرگان با کتاب‌هایی که نوشتند این حادثه را از جهان تشیع به دنیای اهل تسنن کشاندند و اکنون نیز بزرگانی غیر متعصب از مصر و لبنان کتاب‌های معتبری در این زمینه به نگارش درآورده‌اند.



مکارم شیرازی افزود: یک دانشمند مسیحی کتابی را در خصوص حضرت علی‌(ع) نوشته است و همه این‌ها سبب شده است تا داستان غدیر از مظلومیت در‌آید ولی هنوز حق آن ادا نشده است.



این مرجع تقلید با بیان اینکه در زمان گذشته تألیف چنین کتاب‌هایی در فضائل علی‌(ع) نیازمند مطالعه کتاب‌های فراوانی بود اظهار داشت: امروز با پیشرفت علم و تکنولوژی نوشتن کتاب کار چندان دشواری به نظر نمی‌رسد.



وی عنوان کرد: نوشتن این دست کتاب‌ها جز با امداد و توفیق الهی مقدور نبود و آن بزرگان داستان غدیر را از زیر آوارهای تاریخ بیرون کشیدند تا بتوانند چهره واقعی غدیر را نمایان کنند.



تأیید غدیر در قرآن



آیت الله مکارم در ادامه با اشاره به سه آیه‌ای از قرآن در خصوص مسئله ولایت علی‌(ع)‌، گفت: فلسفه این آیات به تصدیق ده‌ها دانشمند بزرگ و معروف دنیای اهل تسنن رسیده است و همه آنها گواهی داده‌اند که این آیات در خصوص روز غدیر نازل شده است.



وی اولین آیه را ، آیه تبلیغ عنوان کرد و اظهار داشت: خداوند در این آیه به پیامبر(ص) می‌فرماید تا دستوری که به تو داده شده است را به مردم ابلاغ کن که اگر انجام ندهی رسالتت ناقص خواهد ماند و از مردم نیز نترس که خداوند حافظ تو خواهد بود.

وی اظهار داشت: این آیه به شهادت 30 نفر از دانشمندان اهل تسنن رسیده است و می‌گویند که این آیه در خصوص داستان غدیر نازل شده است‌.



این استاد درس خارج فقه حوزه افزود: لحن و ترکیب آیه نشان می‌دهد که این داستان به غیر از مسئله خلافت نبوده است و هر چه غیر از آن بگوییم تفسیری غیر قابل قبول خواهد بود.



وی در ادامه به آیه اکمال اشاره کرد و افزود: این آیه در آخرین سوره‌ای که بر پیامبر‌(ص) نازل شده است آمده‌، که باید تأمل کرد، چه حادثه‌ای واقع شده است که در پرتوی آن دین کامل می‌شود‌.



آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه در این آیه خداوند از اسلام به عنوان دین راضی شده است افزود: خداوند بر اساس این حادثه راضی شده است، چرا که تداوم نبوت بدون تعیین جانشین امکان‌پذیر نخواهد بود که این نشان می‌دهد که این آیه در روز غدیر نازل شده است.



استاد برجشته حوزه خاطر‌نشان کرد: داستان غدیر تنها در روایات ما نیامده است بلکه در قرآن نیز به صراحت به این داستان اشاره شده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به آیات دوم و سوم سوره معارج اشاره کرد و گفت: 22 نفر از دانشمندان و علمای اهل تسنن تصریح کرده‌اند که این آیات در خصوص حضرت علی‌(ع) و روز غدیر بوده است.



وی در خصوص تفسیر و شأن نزول این آیات ابراز داشت: بعد از حادثه غدیر شخص منافقی نزد پیامبر‌(ص) آمد و گفت: ای پیامبر شما هر چه را گفتی ما انجام داده‌ایم اما این داستان جانشینی حضرت علی‌(ع) برای چیست که پیامبر فرمود این امر بدستور و فرمان پروردگار است.



این مرجع تقلید ادامه داد: آن شخص به پیامبر(ص) گفت اگر این دستور پروردگار است از خداوند بخواه تا سنگی از آسمان فرود آید و مرا از بین ببرد که در همین زمان سنگی از آسمان فرود آمد و او را کشت و نقش بر زمین کرد که این آیه هم جزو آیات غدیر است.



وی افزود: مطرح کردن این گونه بحث‌ها در خصوص ولایت نه تنها باعث دوری و جدایی امت اسلام نخواهد شد بلکه باعث نزدیکی نیز می شود و شیعه هیچگاه از خود چیزی را اختراع نکرده است و همه مطالب ما در متون کتب اهل تسنن وجود دارد .



استاد برجسته حوزه تصریح کرد: ما هیچگاه به مقدسات دیگران اهانت نمی‌کنیم و مطرح کردن این مسائل به نزدیکی صفوف مسلمین کمک می‌کند و ضروری است.



110 نفر از صحابه و 84 نفر از تابعین به داستان غدیر شهادت داده‌اند



این استاد برجسته حوزه علمیه در ادامه با بیان اینکه 110 نفر از صحابه و همچنین 84 نفر از تابعین به داستان غدیر شهادت داده‌اند افزود: علامه امینی در کتاب الغدیر خود 360 کتاب که از قرن اول تا قرن اخیر نوشته شده است را گردآوری کرده که همه آنها حادثه غدیر را بیان کرده‌اند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به روایت دانشمندی به نام ثعلبی از حادثه غدیر اشاره کرد و گفت: ثعلبی می‌گوید بعد از اتمام فرایض حج پیامبر در مکانی به نام غدیر دستور دادند تا همه موقع نماز بایستند چرا که کار مهمی با آنها دارم.



مکارم شیرازی با بیان اینکه از کسانی که این روایت را می‌بینند ولی از آن تعبیری غیر از ولی و ولایت به کار می‌برند تعجب می‌کنم خاطر نشان کرد: پیامبر در این لحظه از مردم پرسید من از خودتان بر شما اولی هستم که مردم گفتند حق با شما است که در این لحظه دست علی (ع) را گرفتند و فرمودند هر‌کس من مولای او هستم از این به بعد علی مولای او است.



وی با تأکید بر اینکه مولی به معنای دوست نیست اظهار داشت: مولی در بیان پیامبر‌(ص) به معنای ولی و سرپرست است و وقتی این گفته پیامبر(ص) به اتمام رسید، عمر نزد علی‌(ع) آمد و گفت صاحب اختیار تمام مردان و زنان با ایمان شما هستید که در اینجا باید پرسید که اگر مسئله دوستی بود که جایی برای تبریک گفتن نداشت اما واقعیت این است که این مسئله نشان‌دهنده این است که موضوع چیزی دیگری است و آن حکومت و ولایت است.



وی در ادامه با بیان اینکه برخی از اهل تسنن عنوان می‌کنند اگر موضوع جانشینی علی‌(ع) بود پس چرا خود حضرت و همچنین پیامبر(ص) بعد از حادثه غدیر آن را یادآور نشدند افزود: جالب اینجا است که علامه امینی 22 حادثه را در کتاب الغدیر خود عنوان می‌کند که در این زمینه یادآوری فراوانی از سوی آن حضرت صورت گرفته است.



این مرجع تقلید در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه روز عید غدیر روز برقراری عقد اخوت است ابراز داشت: در این روز مومنان دست به دست هم می‌دهند و صیغه برادری می‌خوانند و این بدان معنی است که غدیر باید سبب آشتی همه شود و مسلمانان باید در روز عید غدیر دست آشتی به هم بدهند و کسانی که با یکدیگر قهر می‌باشند در این روز با یکدیگر آشتی کنند.

