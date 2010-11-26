به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا مراسم اهدای این جایزه در محل پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه با حضور کارگردانان سه فیلم راه یافته به مرحله نهایی برگزار شد.



دو فیلمساز دیگر مرحله نهایی عبارت بودند از : فیلیپوس نسیتوس با فیلم "آکادمی افلاطون" از یونان و اولیویه ماسه دوپاس با فیلم "‌غیر قانونی" از بلژیک. یرزی بوزک رئیس پارلمان اروپا در مراسم اهدای جایزه گفت : هر سه فیلم حاضر در مرحله نهایی موضوع بحران هویت و تفاوت‌های میان هویت فردی و اجتماعی را دستمایه کار قرار داده بودند. موضوع هویت از مسائل جدی امروز اروپاست.چرا که در اروپای معاصر که بیش از هر زمانی چهره ای چند فرهنگی یافته ، ما به دنبال پاسخ‌هایی روشن برای پرسش‌هایی در باب هویت از منظر محلی ، منطقه‌ای ، ملی و اروپایی هستیم.



وی افزود : اگر به دنبال خلق چهره‌ای واقعی از اروپای معاصر هستیم باید یکدیگر را درک کنیم و در این زمینه چه راهی بهتر از فرهنگ ، هنر ، موسیقی و صد البته سینما سراغ داریم؟



آلاداگ نیز که زاده اتریش است پس از دریافت جایزه گفت : فیلم " وقتی می رویم" را ساختم چرا که عمیقا باور دارم در جامعه‌ای چند فرهنگی زندگی می کنیم و باید به دنبال راه‌های تازه‌ای برای درک و برقراری ارتباط با یکدیگر باشیم.جایزه سینمایی پارلمان اروپا پلی ارتباطی میان هویت های ملی با یکدیگر برقرار می سازد.



آلاداگ در پایان احساس تعهد پارلمان اروپا نسبت به فرهنگ و آموزش را ستود.