توسل به همه پرسی بیانگر مخالفت اسرائیل با اصل سازش است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امارات امروز درمقاله ای با عنوان "برگزاری همه پرسی برای از بین بردن روند سازش" می نویسد: تصویب پیش نویس قانون اجرای همه پرسی پیش از انجام هرگونه عقب نشینی صهیونیست ها از بلندیهای جولان و بیت المقدس در کنیست در نگاه اول به این معنی است که تل آویو در صدد اعمال پیش شرط هایی است که از ایجاد هرگونه توافق صلحی با فلسطینی ها و سوری ها ممانعت می کند.

این روزنامه عرب زبان خاطر نشان می سازد: با اشاره به این موضوع می توان گفت هیچ تردیدی نیست که رژیم صهیونیستی همچنان در رویای سیطره بر اراضی عربی به سر می برد و در عین حال به هیچ وجه به اجرای قطعنامه های بین المللی مربوط به نزاع عربی و اسرائیلی نمی اندیشد.

البیان درادامه نگاه مخاطبان را به موضعگیری آمریکا درقبال تصویب این پیش نویس قانون جلب می کند و می نویسد: همانطوری که انتظار می رفت آمریکا نیز دراین زمینه موضعی جانبدارانه از رژیم صهیونیستی اتخاذ کرد و درسایه جلب رضایت صهیونیست ها همیشه درصدد اجرای برنامه هایی به نفع منافع و دسیسه های صهیونیستی است.

این روزنامه عرب زبان درادامه خطاب به سران عرب می نویسد: واقعیت کنونی حاکی ازآن است که روند صلح امروز محکوم به شکست است و ادامه شهرک سازی و محاصره نوارغزه و انواع تجاوزات علیه ملت فلسطین نیازمند آن است تا اعراب در تعامل خود با این رژیم بازنگری کنند.

البیان درپایان می نویسد: این چنین اقدامات قلدرمآبانه و تجاوزکارانه اسرائیلی ها و سنگ اندازی آنان در برابر ارائه هر راه حلی برای ایجاد سازش بر این مسئله تاکید دارد که هدف صهیونیست ها با برقراری صلح بسیار فاصله دارد.