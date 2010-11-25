عید غدیر متعلق به آحاد جامعه بشری است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، خسرو آقایاری شامگاه چهارشنبه در همایش "آئینه در غدیر" در سالن سینما استقلال خرم آباد در سخنانی با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام بیان داشت: مقام عید غدیر مقام تبریک به ولایت است.

وی تصریح کرد: اگرچه غدیر به ذات به شیعیان تعلق دارد ولی این جشن تعلق به آحاد جامعه بشری دارد.

مدیر امور ادبی استانهای حوزه هنری کشور با بیان اینکه غدیر نعمت بزرگی است که خداوند دین را به واسطه آن بر بشر تمام کرده است، یادآور شد: پیامبر (ص) و علی (ع) مقام اتحاد نفسانی و نورانی دارند و احادیث و روایات بسیاری بر این موضوع تاکید کرده است.

آقایاری ادامه داد: اکسیری که به جان ما می خورد و نفس ما را به نفس روح القدس می رساند مقام حب به اهل بیت و ولایت است چرا که مقام ولایت اکسیری است که مرتبه روحی ما را کامل می کند.

وی با تاکید بر اینکه عید غدیر بحث بسیار عمیق و ریشه داری است، خاطرنشان کرد: باید از زبان شعر و ادبیات برای معرفی هر چه بیشتر جایگاه این عید بزرگ استفاده شود.