به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه که برای سفری دو روزه به لبنان رفته است، بار دیگر حمله صهیونیستها به کاروان کمک رسانی به غزه را محکوم کرده و خواستار پایان چنین اقداماتی از سوی تل آویو شد.

وی در گفتگو با خبرنگاران در بیروت همچنین تل آویو را به مانع تراشی بر سر راه مذاکرات سازش متهم کرد. اردوغان تاکید کرد: ما بدنبال صلح، عدالت، آرامش و امنیت هستیم.

وی از تلاش ترکیه برای از بین بردن حکومت استبداد و دفاع از حق آسیب دیدگان سیاستهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی از جمله ساکنان بخش شرقی بیت المقدس خبر داد.

اردوغان خطاب به مقامهای تل آویو گفت: اسرائیل باید بداند که صلح و امنیت به سود تمام منطقه است و اگر جنگی در منطقه درگیرد، شهروندان خودش نیز همپای دیگر شهروندان زجر خواهند کشید.

نخست وزیر ترکیه عصر چهارشنبه وارد بیروت شده و با "میشل سلیمان" رئیس جمهور و "سعد حریری" همتای لبنانی خود دیدار کرد.

گفتنی است روز گذشته بولدوزرهای رژیم صهیونیستی روستای فلسطینی "العجاجات" در منطقه غور اردن را به طور کامل تخریب کردند.