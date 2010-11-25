ائمه جماعات نقش مؤثری در کسب موفقیتهای فرهنگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد‌رضا جعفری در اختتامیه اولین دوره فرهنگی و آموزشی ائمه جماعات کشور که غروب چهارشنبه در مجتمع یاوران مهدی‌(عج) جمکران برگزار شد گفت: ائمه جماعات ارزش تأثیرگذاری‌، فعالیت‌های تبلیغی و فکری را بدانند.



وی افزود: برای کسانی که در مسیر صحیح حرکت می‌کنند‌، موانع متعددی وجود دارد و انسان باید هنر گذر از این موانع را فرا بگیرد.



جعفری با اشاره به تاریخچه و نحوه تأسیس ستاد عالی مساجد کشور اظهار داشت: تأسیس، حمایت و هدایت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد از وظایف ستاد عالی مساجد کشور است و این مجموعه، تلاش خود را در هر چه بهتر طی شدن این مسیر انجام می‌دهد.



وی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اینکه ائمه مساجد مدیر ارشد مسجد هستند، گفت: اکثریت مساجدی که نگاه پدرانه امام جماعت را به همراه دارند مجموعه‌هایی پرتوان و موفق هستند.



جعفری ابراز داشت: به این نتیجه رسیده‌ایم که بدست آوردن موفقیت در عرصه‌های فرهنگی باید با مشارکت ائمه جماعات باشد و هر چه این حضور یشتر باشد به اهداف نیز نزدیکتر خواهیم شد.



وی در ادامه به برخی از اهداف ستاد عالی کانون‌های مساجد در برگزاری این دوره اشاره کرد و گفت: اهداف اولیه چون آموزش جامع مسائل ضروری، ارتقای سطح اندوخته‌ها، به روز رسانی و آموزش‌های شیوه‌های نو در دستور کار این ستاد قرار داد.



جعفری اصلاح ساختاری آموزشی و ایجاد زمینه‌های تعامل جدی میان ائمه جماعات را از دیگر اهداف برگزاری این دوره عنوان کرد و افزود: جمع‌آوری و دسته‌بندی شبکه مشکلات موجود در ارتباط بی‌پرده با مخاطبین و شناسایی و طبقه بندی مخاطبین فعال جهت استفاده هدفمند را می‌توان از دستاوردهای دیگر اولین دوره فرهنگی آموزشی ائمه جماعات دانست.



معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی مساجد کشور بیان کرد: ایجاد زمینه استقلال مالی و معنوی کانون‌های فرهنگی مساجد به همراه ایجاد شبکه منسجم نظام آموزشی و القاء روحیه خودباوری در جوانان مسجد از اهداف بلندمدت ستاد عالی مساجد کشور است.



وی افزود: ائمه جماعات مساجد در اولین دوره آموزشی بیش از 500 هزار نفر ساعت در 60 کمیسیون و 216 کارگاه و 27 همایش آموزش دیده اند و این نشان دهنده حجم بالای آموزشی در دوره بوده است.