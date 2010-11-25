به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین در مرحله نیمه نهایی شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی در حالی دقایقی پیش آغاز شد که برگزارکنندگان بازی‌ها با در نظر گرفتن اهمیت این دیدار محل برگزاری مسابقه را تعییر دادند.

این سالن که با دهکده بازی‌ها یک ساعت و نیم فاصله زمانی دارد، نامش "اینتر نشنال اسپورت آرنا" است و ظرفیت حضور 25 هزار تماشاچی را دارد.

پیش از آغاز این رقابت تمام 25 هزار صندلی این سالن مملو از تماشاچیان چینی شد که همگی یکصدا تیم ملی کشورشان را تشویق می کنند.

وسعت، بزرگی و زیبایی محل برگزاری دیدار تیم‌های بسکتبال ایران و چین به حدی است که موجب تعجب و بهت تمام حاضرین در سالن شده است.

چینی‌ها که آغازکننده این دیدار حساس و نزدیک بودند با انجام حرکاتی غیرمتعارف تلاش می کردند تا روحیه بسکتبالیست‌های کشورمان را تخریب کنند.

این بازی حساس در شرایطی در مرحله نیمه نهایی دیدارهای بسکتبال بازی‌های آسیایی برگزار می شود که برنده مسابقه ضمن راهیابی به دیدار فینال مدال نقره خود را در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی را مسجل خواهد کرد.

تیم ملی ایران با لباس یکدست سفید و تیم چین با لباس یکدست قرمز روبه‌روی هم قرار گرفته‌اند.

ملی پوشان کشورمان چند ماه پیش در جریان رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا موفق به شکست تیم ملی چین در "تیانجین" شده و به مقام قهرمانی قاره دست یافته بودند.