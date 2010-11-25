به گزارش خبرنگار مهر بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شب گذشته به پایان رسید .در مراسم اختتامیه این جشنواره سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: استقبال خوبی از جشنواره فیلم کوتاه شد و این طلیعه‌ای برای گام‌های بلند دیگر در عرصه جهانی است. بدون تردید اگر از تک‌تک مهمانان خارجی سؤال کنید متوجه می‌شوید که قبل و بعد ورود به کشور تفکر متفاوتی نسبت به کشور پیدا کرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به عید غدیر خم افزود: کسانی که امروز می‌خواهند به ما درس حقوق بشر بدهند، باید بیایند این درس را از حضرت علی (ع) یاد بگیرند. به مهمانان خارجی پیشنهاد می‌کنم به عنوان یادگاری از سرزمین دلیران، معرفت و شناخت مولا علی‌ (ع) را دنبال کنند.

جواد شمقدری هم در اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه تهران عنوان داشت : مهارت فیلمسازی با توجه به ابزار مدرن امروزی کار پیچیده‌ای نیست اما آنچه باید عنوان یک اقدام جدی مورد توجه فیلمسازان قرار بگیرد، چهار حوزه معرفتی است. ابتدا باید فرهنگ، باورها، ارزش‌ها و مردم‌مان را بشناسیم. شناخت فرهنگ کشور یک امر جدی است.

وی در ادامه افزود: نکته دوم شناخت تاریخ و پیشینه تمدنی کشور است. جوان ایرانی باید بداند میراث‌دار چه چیزی است. مورد سوم که خیلی‌ها از آن غفلت می‌کنند، شناخت جهان و مناسباتی است که آن را اداره می‌کند. هر جریان و تفکری برای خودش مناسباتی دارد.

شمقدری ادامه داد: موضوع چهارم که بسیار مهم است، شناخت اسلام و حقیقت دین است. امروز فلاسفه غربی مأموریت‌های کشورهایشان را تعیین می‌کنند اما در کشور ما و به خصوص کشورهای اسلامی ادیان توحیدی است که راه کشور را تعیین می‌کند. البته ما از نتایج کار یک فیلسوف استفاده می‌کنیم ولی اصل کار خود دین است. سینما زیر چتر دین باید کار شود.

وی در ادامه گفت: اولین کار برای این اقدام مطالعه و پژوهش است. دومین عمل تجربه‌اندوزی و تمرین و ممارست است که باید با جسارت آگاهانه صورت بگیرد. همه این‌ها با استفاده از یک استاد دلسوز و سالم باید انجام گیرد.

معاون امور سینمایی وزارت ارشاد اضافه کرد: اگر ما در مقابل یک اقدام درست سر تعظیم فرود آوریم، هنرمندی را آغاز کردیم. هنرمند کسی است که نسبت به حقیقت‌ها سر تعظیم و تسلیم فرود می‌آورد.

وی در ادامه تصریح کرد: در ایام برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران تجربه‌های خوبی اندوختیم. استقبال جوانان برای خود من غافلگیرکننده بود و این امر مسئولیت ما را بیشتر می‌کند. امروز که جوانان با حضور مسئولانه در جشنواره حضور دارند، باید با قدرت و انگیزه بیشتر و با نگاه به افق آرمانی راه‌شان را ادامه دهند.

در مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران همچنین سیدمحمد مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان، سیداحمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، هاشم میرزاخانی دبیر جشنواره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، سیروس الوند، محمد درمنش، شفیع آقامحمدیان،‌ مهدی مسعودشاهی، پوران درخشنده، جمعی از داوران خارجی و فیلمسازان کشور حضور داشتند.



برگزیدگان جشنواره

تندیس جشنواره در بخش بهترین فیلم با موضوع "چشم‌انداز سرزمین زیبای ما" و مبلغ 20 میلیون ریال جایزه نقدی و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بابک نظری برای فیلم پویانمایی" شکرستان" از تهران اهدا شد.



در بخش بهترین فیلم‌ با "موضوع پرتو ایمان" تندیس جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال جایزه نقدی و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به محمدعلی هاشم‌زهی برای فیلم مستند "لیکو "از تهران اهدا شد.



در بخش بهترین فیلم‌ با موضوع "چراغ راه" تندیس جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال جایزه نقدی و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به وحید چاوش برای فیلم مستند "به سحر اعتماد کن" از تهران تقدیم شد.

تندیس بهترین تحقیق و پژوهش فیلم مستند جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال جایزه نقدی به احسان معصوم برای فیلم مستند "رویای گمشده" از تهران تعلق گرفت.



تندیس بهترین فیلنامه جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال جایزه نقدی به الهه صلح‌جو برای فیلم داستانی "یار دوازدهم" از شهر کرد اهدا شد.





تندیس صدا جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال جایزه نقدی به آرش قاسمی برای صداگذاری فیلم داستانی "غروب حلزون" از تهران تعلق گرفت.



دیپلم افتخار تصویربرداری و مبلغ 5 میلیون جایزه نقدی به محمد حدادی برای تصویربرداری فیلم داستانی"درراه ویلا" از تهران و اشکان اشکانی برای تصویربرداری فیلم داستانی "مهمانی زیر آب" از تهران تعلق گرفت. تندیس این بخش و مبلغ 20 میلیون ریال جایزه نقدی به ارسطو مداحی گیوی برای تصویربرداری فیلم مستند "زندگی در کسوف" از تهران تقدیم شد.



دیپلم افتخار تدوین و مبلغ 5 میلیون جایزه نقدی به احمد قلعه‌نویی برای مستند "مسیر عشق" از اراک تعلق گرفت . در این بخش هیئت داوران فیلمی را شایسته دریافت تندیس ندانست.



تندیس بهترین استعداد جوان در بخش مستند جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال جایزه نقدی و 7 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به عنوان بهترین فیلم این بخش به مجید شیدا برای مستند" ریتم شهر من" از یزد داده شد.



تندیس بهترین استعداد جوان در بخش داستانی جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال جایزه نقدی و 7 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به علی الفت برای فیلم داستانی "دلیل" اهدا شد. در بخش بهترین استعداد جوان در بخش پویانمایی هیئت داوران فیلمی را شایسته دریافت تندیس ندانست.



دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند و مبلغ 5 میلیون جایزه نقدی به فتح‌الله امیری برای مستند "زندگی در کسوف" از تهران تعلق گرفت. تندیس جشنواره و مبلغ 30 میلیون ریال جایزه نقدی و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به عنوان بهترین فیلم این بخش هم به لقمان خالدی برای مستند "مشترک مورد نظر" از تهران اهدا شد.

تندیس بهترین فیلم تجربی و مبلغ 30 میلیون ریال جایزه نقدی و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به عنوان بهترین فیلم این بخش به کریم عظیمی برای فیلم تجربی خانه‌ام ابریست از اردبیل تقدیم شد.



دیپلم افتخار بهترین فیلم پویانمایی و مبلغ 5 میلیون جایزه نقدی به عاطفه یوسفی برای فیلم پویانمایی "پهلوان اکبر" از تهران تقدیم شد. تندیس جشنواره و مبلغ 30 میلیون ریال جایزه نقدی و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به عنوان بهترین فیلم این بخش به ساره شفیعی‌پور برای " بالاتر از ابرهای خاکستری" از تهران تعلق گرفت.



دیپلم افتخار جان‌بخشی در بخش پویانمایی به حمید سهرابی برای فیلم پویانمایی" نیم‌پرده" از تهران اهدا شد. تندیس جشنواره و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی برای جان‌بخشی در بخش پویانمایی هم به بهزاد رجبی‌پور برای فیلم "پارازیت" از تهران تعلق گرفت.

دیپلم افتخار بازیگری و مبلغ 5 میلیون جایزه نقدی به خاطره ندری برای بازی در فیلم داستانی "با هم" از اردبیل و پوریا رحیمی برای بازی در فیلم داستانی "غروب حلزون" از تهران تعلق گرفت.

دیپلم افتخار بهترین فیلم داستانی و مبلغ 5 میلیون جایزه نقدی به آزاد محمدی برای فیلم داستانی "غروب حلزون" از تهران اهدا شد. تندیس جشنواره و مبلغ 30 میلیون ریال جایزه نقدی و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به عنوان بهترین فیلم این بخش هم به داریوش غریب‌زاده برای فیلم داستانی "سکار" از بوشهر تعلق گرفت.



تندیس بهترین فیلم به معنای مطلق با نگاه ملی و مبلغ 40 میلیون ریال جایزه نقدی و 30 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی کریم فائقیان برای فیلم داستانی "تولد یک گلوله" از بوشهر اهدا شد.



تندیس بهترین تهیه‌کننده جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال جایزه نقدی به احسان محمدحسنی برای مستند "اسکو" از تهران تقدیم شد.



