عدالت جهانی و عدالت محلی بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، همواره تعمیم اصول و ارزشهای محلی و منطقهای به گستره جهانی مورد بحث و مناقشه بودهاند. این سؤال وجود دارد که آیا میتوان اصول و هنجارهای مطرح در سطح منطقهای را به گستره جهانی تسری و سرایت داد.
آیا اصول عدالت محلی قابل اطلاق به سطوح جهانی هستند، آیا اصولی که در یک منطقه و گستره جغرافیایی کارکرد دارند قابل اطلاق به همه عالم هستند.
اینها سؤالاتی هستند که والزر در این سخنرانی مورد بررسی قرار داده است. والزر فیلسوف سیاسی معاصر و احیا کننده نظریه جنگ عادلانه و ناعادلانه است.
نظریه جنگ عادلانه باعث محدودیتهای اخلاقی دلایل مشروع توسل دولتها به جنگ (عادلانه بودن جنگ) میشود و آنها را محدود میسازد و نیز محدودیتهای موجود برای رفتار دولتها پس از آغاز جنگ (عدالت در جنگ) را مشخص میکند.
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