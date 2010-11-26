عدالت جهانی و عدالت محلی بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، همواره تعمیم اصول و ارزشهای محلی و منطقه‌ای به گستره جهانی مورد بحث و مناقشه بوده‌اند. این سؤال وجود دارد که آیا می‌توان اصول و هنجارهای مطرح در سطح منطقه‌ای را به گستره جهانی تسری و سرایت داد.

آیا اصول عدالت محلی قابل اطلاق به سطوح جهانی هستند، آیا اصولی که در یک منطقه و گستره جغرافیایی کارکرد دارند قابل اطلاق به همه عالم هستند.

اینها سؤالاتی هستند که والزر در این سخنرانی مورد بررسی قرار داده است. والزر فیلسوف سیاسی معاصر و احیا کننده نظریه جنگ عادلانه و ناعادلانه است.

نظریه جنگ عادلانه باعث محدودیتهای اخلاقی دلایل مشروع توسل دولتها به جنگ (عادلانه بودن جنگ) می‌شود و آنها را محدود می‌سازد و نیز محدودیتهای موجود برای رفتار دولتها پس از آغاز جنگ (عدالت در جنگ) را مشخص می‌کند.

پس از پایان جنگ سرد، والزر برای کاربست این نظریه در مورد مسئله مداخله بشردوستانه در بستر جنگهای میان دولتها (یا جنگهای داخلی) تلاش کرده است.