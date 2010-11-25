به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، استان کرمان طی ماه گذشته به کررات شاهد بروز زمین لرزه در مناطق مختلف بوده است که نشان از فعالیت گسلهای کرمان در مناطق مختلف به خصوص در مناطق زلزله خیز دارد.

این زمین لرزه ها طی هفته گذشته روی گسل فاریاب در جنوب کرمان و همچنین گسل زرند که امتداد گسل بزرگ کوهبنان است متمرکز شده است.

طی ساعات گذشته نیز دو زمین لرزه روی گسله های زرند در مناطق هجدک با شدت 3.1 ریشتر و چترود با شدت 3.3 ریشتر روی داد.

زمین لرزه هجدک ساعت 18 و 1 دقیقه عصر چهارشنبه و زمین لرزه چترود ساعت 19 و 12 دقیقه روی داد این دو منطقه در فاصله نزدیکی نسبت به یکدیگر قرار دارند.

همچنین ساعت یک و 10 دقیقه صبح پنجشنبه نیز زمین لرزه ای 3.3 ریشتری بار دیگر فاریاب را لرزاند.

گزارشی از خسارات این زمین لرزه ها دریافت نشده است.

