بسیج در تمامی ابعاد منشا تحول اساسی کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین سلامی چهارشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهداء (ع) اظهارداشت: شجره طیبه بسیج امروز به وسیله رهبر معظم انقلاب اسلامی پرورش یافته و ریشه های این درخت تنومند در قلوب مردم جای گرفته و سرشاخه های آن در آسمان معرفت و ایمان می درخشد.

وی در ادامه با مهم خواندن نقش آذربایجان غربی در هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: این استان، سرزمین مجاهدتهای دائمی، پیوسته، بی ادعا و مظلومانه است.

سردار سلامی همچنین یاد و خاطره شهدای آذربایجان غربی را گرامیداشت و افزود: این استان سرزمین شهدای جاودانه، پرافتخار و بزرگی است که در راستای تامین امنیت و آرامش مردم منطقه به درجه رفیع شهادت نایل آمده اند.

سپاه تمامی ماموریتهای خود را با موفقیت انجام داده است

استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی ماموریت های محوله را با موفقیت و شایستگی به انجام رسانده است.

وحید جلال زاده چهارشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا افزود: نقش و تاثیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از آرمان های امام راحل و شهدای گرانقدر نظام و دفاع از کیان ایران اسلامی بی بدیل بوده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیز سپاه پاسداران با تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولایت همچنان ماموریت های محوله را با اقتدار و سر افرازی انجام می دهد.

جلال زاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس افزود: امروز پرچم ایران اسلامی به برکت رشادت ها و از جان گذشتگی های رزمندگان اسلام سرافراز و سربلند این مرز و بوم در دنیا برافراشته شده است.

استاندار آذربایجان غربی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نهادی مردمی توصیف کرد و گفت: این نهاد به عنوان تکیه گاه مردم کشور در تمام برهه ها از جایگاه ممتازی برخوردار بوده است.

این مسئول افزود: امروز سپاه پاسدارن نه تنها در بعد نظامی در وضعیت ممتازی قرار دارد بلکه با ورود به عرصه های مختلف به ویژه فرهنگی و عمرانی نیز توانسته در این حوزه ها منشا تحول و خیر و برکت شود.

وی نوع ماموریت و فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آذربایجان غربی را ویژه ذکر کرد و گفت: در این استان با توجه به شرایط حاکم بر منطقه، سپاه در تار و پود مردم تنیده شده و نیروهای سپاهی از جایگاه ویژه ای در بین مردم برخوردار هستند.

جلال زاده، از حضور مادر شهیدان فاضلی نیز در این مراسم قدردانی کرد و افزود: ما امروز عزت، استقلال، امنیت و توسعه و پیشرفت کشور را مدیون خون شهدا و ایثارگریهای خانواده های آنها هستیم.

وی همچنین یادآور شد: مردم آذربایجان غربی به عنوان مردمی مومن و متعهد و وفادار به نظام و انقلاب هستند و با تقدیم بیش از 12 هزار شهید در دوران دفاع مقدس و شهدای بسیار دیگری در دفاع از مرزهای ایران اسلامی نشان داده اند که آماده اند با تمام وجود از آرمان های مقدس انقلاب اسلامی دفاع کنند.

در این مراسم سردار اوصانلو به عنوام فرمانده جدید قرارگاه حمزه سیدالشهدا معرفی شد.