به گزارش خبرنگار مهر، نقی ذکایی پس از شکست سه بر یک تیمش برابر کاله جوان مازندران افزود: تیم شهدای نور نخستین فصل حضور خود در این رقابتها را تجربه می کند و هنوز به هماهنگی مطلوب در بازیها نرسید.

وی با اشاره به اینکه به علت کم کاری برخی بازیکنان در این بازی به تیم کاله جوان باختیم، تصریح کرد: این در حالی بود که از نظر فنی و بدنی بازیکنان ما خوب و سر تر از میزبان بودند.

سرمربی تیم والیبال شهدای نور با اشاره به اینکه، این تیم در دو هفته مانده به لیگ راهی مسابقات لیگ شده است، اضافه کرد: در این مدت کم بازیکنان بومی منطقه را جذب ودر بازی های لیگ حاضر کردیم.

ذکایی با بیان اینکه مدیرعامل تیم قبل از آغاز بازیهای لیگ تغییرکرده بود و با تغییرات جدید به بازی های لیگ دسته یک قدم گذاشته بودیم، اضافه کرد: با این وجود تیم بدون انجام حتی یک بازی تدارکاتی در لیگ شرکت کرد و دو بازی اول را نیز با برتری خوبی به پایان رساند.

وی همچنین با بیان اینکه تیم کاله جوان مازندران، تیم کامل و یکدستی است خاطرنشان کرد: به طور حتم جنگ بالای جدول مسابقات لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور بین تیم آمل کاله جوان، شهدای نور و تبریز خواهد بود.