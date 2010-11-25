450 مصوبه صنعتی و معدنی فارس ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غفار صفری گفت: در بیست و سومین سفر استانی ستاد تسهیل و پشتیبانی صنایع و شهرکهای صنعتی وزارت صنایع و معادن به استان فارس، مسایل و مشکلات 650 واحد صنعتی و معدنی این استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی این مشکلات منجر به تصویب 450 مصوبه برای صنعتگران و معدنکاران استان فارس شد که این مصوبات طی هفته گذشته ابلاغ شد.

سرپرست سازمان صنایع و معادن فارس بیان کرد: با توجه به ابلاغ رئیس جمهور به وزیر صنایع و معادن، مصوبات سفرهای ستاد تسهیل و پشتیبانی صنایع و شهرک های صنعتی معادن، مصوبات هیئت دولت است و همه ارگانها و نهادهای دولتی و بانک ها ملزم به اجرای این مصوبات هستند.

صفری تصریح کرد: ابلاغ این مصوبات به ارگانها و نهادهای مربوطه آغاز شده تا آنها هر چه سریعتر به رفع مشکلات صنعتگران اقدام کنند.

وی یادآور شد: سازمان صنایع و معادن فارس اجرا یا عدم اجرای مصوبات سفر ستاد تسهیل و پشتیبانی صنایع توسط هر دستگاه اجرایی و بانک را به دبیر خانه ستاد و شخص استاندار فارس اعلام خواهد کرد.

صفری از همه مدیران دستگاههای دولتی و بانک های استان خواست همکاری لازم را برای اجرای مصوبات با صنعتگران داشته باشند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن فارس همچنین از صنعتگران استان که مشکلات آنها در ستاد تسهیل و پشتیبانی صنایع و شهرک های صنعتی مطرح و بررسی شده خواست با در دست داشتن شماره درخواست و نام کارگروه بررسی کننده برای دریافت مصوبه مربوطه به واحد خود به سازمان صنایع و معادن فارس مراجعه کنند.

وی یادآور شد: از 450 مصوبه ابلاغ شده 61 درصد مربوط به بانکها، 11 درصد شهرکهای صنعتی و انرژی، 13 درصد معدنی و 15 درصد مربوط به مالیات و تامین اجتماعی است.