تالاب جوت آباد نقده احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نقده، مدیر تشکل مردمی احیا تالابهای نقده صبح پنجشنبه در جریان بازدید از این تالاب گفت: در اجرای این طرح برای هدایت آب از سد حسنلو به تالاب جوت آباد کانالی به طول 500 متر حفر و دیواره سنگی بطول دو کیلومتر احداث شده است.

سیروس انتخابی هزینه اجرای این طرح را 300 میلیون ریال عنوان و اضافه کرد: نیمی از این اعتبارات توسط اداره کل محیط زیست استان و بقیه توسط تشکلهای مردم نهاد و تسهیلات برنامه عمران سازمان ملل متحد تامین شده است.

وی با اشاره به اینکه تالاب جوت آباد از 20 سال گذشته به علت کم آبی خشک شده بود اظهار داشت: آبگیری این تالاب 600 هکتاری در ماه جاری عملی خواهد شد.

به گفته مدیر تشکل مردمی احیا تالابهای نقده این طرح به نحوی اجرا شده که امکان تامین آب دیگر تالابهای نقده از جمله سولدوز و زرینه رود هم از طریق آن میسر خواهد شد.