افزایش نفوذ ایران در عراق و کاهش نفوذ آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "نیشن" در تحلیلی نوشت: باراک اوباما از تشکیل دولت جدید درعراق حمایت کرد و حتی یکی از مقامات ارشد دولت وی نیزدر اظهارنظری مدعی شد که ما هرآنچه در توان داشتیم در راستای کمک به عراق درطبق اخلاص قرار داده ایم. آمریکا ادعا می کند تشکیل دولت جدید درعراق نتیجه تلاش های دیپلماتیک واشنگتن بوده است؛ هرچند حتی برای یک ثانیه نیز نباید این را قبول داشت یا باور کرد.

بعد از بیش از هفت سال از سرنگونی نظام دیکتاتوری درعراق و اشغال آن کشور توسط نیروهای آمریکایی اکنون تحلیلگران و کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که در شرایط سیاسی فعلی در عراق نفوذ ایران دو برابر آمریکاست.

یکی از شواهد و دلایل افول نفوذ آمریکا در عراق این است که اوباما و معاون او یعنی جوزف بایدن از رهبران کرد اعم از مسعود بارزانی و جلال طالبانی خواسته بودند تا از منصب ریاست جمهوری کناره گیری کنند و جای خود را به ایاد علاوی بدهند، اما کردها قبول نکردند.

مطلبی که شایان ذکر این می باشد که نفوذ ایران در عراق روبه افزایش و در مقابل نفوذ آمریکا در این کشور روبه افول است.