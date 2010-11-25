صدور 45 پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی خوزستان

رضا دهدشتی‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه آمار مصوب سازمان استاندارد در سال 89 استان خوزستان را مکلف به صدور 50 پروانه کاربرد علامت استاندارد برای تولیدهای خوزستان کرده است، اظهار داشت: توجه به استاندارد بسترساز دستیابی به توسعه پایدار در سطح کشور است.

وی افزود: به نسبت رعایت استاندارد در خط تولیدات، شاهد افزایش بهره ‌وری افزایش، کاهش قیمت تمام شده محصول و به تبع آن توسعه صادرات در بازارهای جهانی خواهیم بود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان ادامه ‌داد: 25 مورد بازدید از تاسیسات گازپرکنی استان، 173 مورد بازدید از واحدهای خدماتی، یک هزار و 632 مورد بازرسی از نازل‌ های جایگاه عرضه سوخت، بیش از هزار مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی، 139 مورد تذکر و اخطاریه به واحدهای تولیدی متخلف و هزار و 67 مورد بازدید فنی از آسانسورهای نصب شده‌ استان از جمله فعالیت ‌های واحد اجرایی استاندارد این اداره ‌کل در هفت ماه نخست سال بوده است.

دهدشتی ‌زاده از تمدید 122پروانه‌ کاربرد علامت استاندارد برای تولیدات استان در هفت ماه نخست خبر داد و گفت: در این مدت 12 مجوز علامت استاندارد تشویقی نیز صادر شده است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان از اجرای طرح طاها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این طرح در کل کشور و به صورت هم‌ زمان اجرا می‌ شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح طاها که برگرفته از جمله "طرح اجرای هماهنگ استاندارد" است به منظور کنترل ضربتی محصولات در بازار انجام خواهد شد.

این مسئول در اداره کل استاندارد خوزستان افزود: با اجرای این طرح طی یک یا دو ماه کل محصولات بازار از نظر استاندارد کنترل و بازرسی می‌ شود.

دهدشتی ‌زاده از بازدید فنی 82 آزمایشگاه فعال تایید صلاحیت شده‌ بخش خصوصی در استان از آغاز سال جاری تا پایان مهرماه خبر داد و خاطرنشان کرد: هزار و 883 مورد نمونه در این آزمایشگاه طی این مدت آزمون شده است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان، ادامه داد: نمونه‌ های آزمون‌ شده در آزمایشگاه این اداره نیز 183 مورد بوده است.



وی بیان کرد: چهار هزار و 113 آزمون علامت‌ گذاری وسایل سنجش، 578 آزمون و علامت گذاری باسکول ثابت هم ‌کف و 111 عیارسنجی فلزات گران‌ بها از دیگر فعالیت‌ های این اداره در هفت ماه اول سال جاری بوده است.