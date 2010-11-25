واقعه غدیر رمز ماندگاری اسلام است

حجت الاسلام محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار با اشاره به جایگاه عید غدیر در فرهنگ اسلامی و اهمیت آن در روند زندگی نسل‌ های جوامع اسلامی اظهار داشت: برگ تاریخ سندی محکمبر حقانیت ولایت و امامت حضرت علی (ع) بوده و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز تبیین آن موجب آگاهی بیشتر و درک عمیق ‌تر آن را برای آحاد ملت فراهم آورد.

وی بیان کرد: حرکت در مسیر ولایت ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی از نشانه‌های بارز این آگاهی و درک عمیق بوده و هدیه‌ای ارزشمند برای تمام نسل‌های آینده انقلاب شکوهمند اسلامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل با اشاره به جایگاه واقعه غدیر در ساختار جامعه اسلامی اضافه کرد: ولایت هدیه‌ای خداوندی است که از سوی رسول اکرم (ص) و به امر خداوند تبارک و تعالی در محلی به نام غدیرخم در زمان بازگشت آن بزرگوار از آخرین حج برای مسلمانان ابلاغ و حجت بر آنان تمام شد.

قنبری تصریح کرد: اکنون که جامعه ولایت ‌مدار ایران اسلامی با پیشرفت‌های چشمگیر خود در تمام زمینه‌ها، نظر تمام محرومان جوامع مختلف انسانی را به خود جلب کرده است، هر از چندگاه تلاش جهانخواران و مقاومت ملت شریف ایران قدرت ایمان مردم ولایت‌مدار را بر جهانیان آشکار می‌سازد.

وی اضافه کرد: مصلحت امت اسلامی در تبعیت از امام و رهبری است به طوری که حضرت رسول اکرم (ص) این مسیر را در روز عید بزرگ غدیر برای تمام مسلمانان جهان تا روز قیامت تبیین کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بر همه ما تکلیف است تا این پیام را به نسل‌های آینده ابلاغ کنیم زیرا تا زمانی که اسلام بر پایه رهبری امامت و در غیاب امام معصوم (ع) بر محور ولی فقیه حرکت کند، هیچگونه آسیبی نمی‌بیند.