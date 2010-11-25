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۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

بهره برداری از 970 طرح بسیج سازندگی در کشور آغاز شد

بهره برداری از 970 طرح بسیج سازندگی در کشور آغاز شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: همزمان با روز بسیج سازندگی با اجرای مراسم نمادین در سلماس بهره برداری همزمان از 970 طرح محرومیت زدایی بسیج سازندگی در کشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور صبح پنجشنبه در مراسم بهره برداری نمادین از پنج طرح بسیج سازندگی در سلماس اظهار داشت: طرح های بسیج سازندگی  در کشور شامل احداث، بهسازی و نوسازی مدارس، آب رسانی روستایی، احداث پل، دیوارهای  ساحلی، خانه عالم، واحدهای مسکونی برای نیازمندان و تهیه جهازیه  برای نوعروسان  نیازمند است که با 250 میلیارد ریال  اعتبار اجرا  شده است.

سردار مجید خراسانی در ادامه با اشاره به برنامه های هفته بسیج در کشور ادامه داد: به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج 100 تیم پزشکی به مناطق محروم کشور اعزام شده است.

وی خاطرنشان کرد: بسیج سازندگی استان آذربایجان غربی با بیش از 300 طرح عمرانی و محرومیت زدایی با 90 میلیارد ریال اعتبار مقام برتر را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.

طرح های بسیج سازندگی شهرستان سلماس که با حضور سردار خراسانی به بهره برداری رسید شامل  دیوار ساحلی روستای میناس به طول 350 و ارتفاع سه و نیم متر ، سه باب واحد مسکونی مددجویی در روستای حبشی و خانه عالم روستای صدقیان  بود که  بر روی هم با بیش از یک میلیارد ریال  اعتبار به بهره برداری رسیدند.

همچنین مسئول سازمان بسیج سازندگی کشوراز بیمارستان صحرایی شهید باکری در مناطق روستایی این شهرستان بازدید کرد.

کد مطلب 1198173

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