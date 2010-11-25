به گزارش خبرگزاری مهر، عراق طی هفته گذشته شاهد رایزنی گروه های سیاسی این کشور برای تشکیل دولت بود. در همین حال منابع آگاه عراقی خبرهایی را درباره اینکه چه وزارتخانه هایی به چه احزابی می رسد صحبت کرده اند.

سومین نشست پارلمان

پارلمان عراق این هفته سومین نشست خود را با حضور تمامی گروه های سیاسی برگزار کرد. در این نشست موضوع کمیسیون های ویژه پارلمان و انتخاب اعضای آن بررسی شد. نخستین نشست پارلمان عراق پس از گذشت 8 ماه بحران سیاسی 11 نوامبر (20 آبان) برای انتخاب رؤسای سه گانه (رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان) برگزار شد.

انتخاب رسمی مالکی برای تشکیل کابینه

"جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق امروز به طور رسمی طی مراسمی "نوری المالکی" رهبر ائتلاف دولت قانون را مامور تشکیل کابینه خواهد کرد.

تشکیل دولت در کمتر از 3 هفته

منابع آگاه عراقی بر این باورند که دولت جدید این کشور در مدت 3 هفته تشکیل خواهد شد.

رقابت بر سر پست های حاکمیتی

دولت عراق از 37 وزارتخانه تشکیل شده است که 5 وزارتخانه نفت، دارایی، امور خارجه، دفاع و کشور جزء وزارتخانه های حاکمیتی به شمار می روند.

ائتلاف کردستان عراق که تاکنون همچون دوره پیش خواهان تصدی وزارت خارجه بودند اعلام کرده اند که به جای امور خارجه خواهان وزارتخانه های نفت و دارایی هستند.

این در حالی است که فهرست العراقیه نیز به دنبال این 2 وزارتخانه است و حال آنکه ائتلاف اتحاد ملی بزرگترین فراکسیون سیاسی عراق اعلام کرده که این وزارتخانه تنها از آن این ائتلاف خواهد بود.

2 وزارتخانه امنیتی (دفاع و کشور) از دیگر مطالبات العراقیه در روند تشکیل دولت جدید به شمار می رود.

اغلب وزارتخانه ها در اختیار 3 حزب اصلی

بنا بر اعلام منابع آگاه عراقی بیشتر وزارتخانه ها در اختیار ائتلاف اتحاد ملی بزرگترین فراکسیون سیاسی عراق قرار خواهد گرفت به طوری که ائتلاف اتحاد ملی 18 وزارتخانه، فهرست العراقیه 9 و ائتلاف کردستان عراق 7 وزارتخانه را از آن خود خواهند کرد.

بقیه وزارتخانه ها نیز به ائتلاف الوسط و مسیحیان واگذار خواهد شد. همچنین در صورتی که فهرست التغییر، اپوزسیون کردستان عراق نیز خارج از ائتلاف کردها باقی بماند متصدی یک وزارتخانه خواهد بود.

مطالبه صدری ها

"بهاء الاعرجی" یکی از رهبران جریان صدر اعلام کرده است که این جریان به دنبال تصدی وزارتخانه های حاکمیتی و نیز سمت معاون ریاست جمهوری نیست بلکه خواهان تصدی 6 وزارتخانه خدماتی در دولت جدید عراق است.

"رافع العیساوی" مطرح ترین نامزد وزارت خارجه

در همین حال منابع نزدیک به مذاکره کنندگان عراقی اظهار داشتند که رافع العیساوی یکی از اعضای فهرست العراقیه بیشترین شانس تصدی وزارت امور خارجه را خواهد داشت.

حمایت آیت الله سیستانی از "فهرست باز"

"حامد الخفاف" سخنگوی مرجع تقلید شیعیان عراق اعلام کرد که آیت الله سیستانی از شیوه فهرست باز در انتخابات آتی این کشور حمایت خواهد کرد.

ورود 21 مجروح شیمیایی حلبچه به تهران

بر اساس توافق انجام شده میان ایران و اقلیم کردستان 21 نفر از مجروحان بمباران شیمایی حلبچه توسط رژیم دیکتاتوری سابق عراق، روز دوشنبه برای درمان وارد تهران شدند.