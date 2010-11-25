برخورد جدی با رانندگان متخلف/ خودروی پراید و وانت نیسان بسیار پر خطرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسکندر مومنی با این مطلب افزود: بیش از 40 هزار نفر از ماموران پلیس در تعطیلات پایان این هفته کنترل ترافیک و سفرهای برون شهری را به عهده خواهند داشت.

وی تعداد افرادی را که عادت به تخلف دارند، کم دانست و گفت: با این افراد متخلف که کمتر از 5 درصد هستند، برخورد جدی خواهد شد.

سردار مومنی تصریح کرد: در مسیر تهران- مشهد و اصفهان - شیراز، سیستم هوشمند کنترل ترافیک نصب و باعث کاهش قابل توجه تخلفات شده است.

وی با اشاره به اینکه به ماموران خود حضور در محل های حادثه خیز را توصیه کرده ایم، افزود: میزان سوانح با وجود کاهش آن به ویژه از سال 86 به بعد، همچنان بالاست.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: بیش از 90 درصد سوانح به علت شتاب و عجله است بنابراین مدیریت سفر در زمان رفت و برگشت از سوی هموطنان در کاهش حوادث بسیار موثر است.

سردار مومنی افزود: حدود 10 سال قبل کل خودروهای کشور حدود سه میلیون و 400 هزار دستگاه بود که اکنون فقط در تهران بیش از این تعداد خودرو وجود دارد.

وی با اشاره به افزایش آلودگی هوا افزود: سخت گیری درباره معاینه فنی خودروها به نفع مردم و سلامتی آنان است.

سردار مومنی درباره ایمنی خودروهای تولیدی گفت: مواردی که قرار بود خودروسازان تا پایان سال 89 و 90 اجرا کنند تا 85 درصد اجرایی شده است و پلیس نیز درباره ایمنی خودروها هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت.

وی گفت: خودروی پراید و وانت نیسان بسیار پر خطرند و باید برای آنها در آینده جایگزینی پیدا شود زیرا تولید آن به نفع کشور نیست.

مومنی با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: این طرح آثار بسیار مثبتی دارد و پلیس راهور در بحث روان سازی ترافیک و نظارت بر حمل و نقل عمومی نقش خود را ایفا می کند.

وی گفت: قوانین کنونی راهنمایی و رانندگی که از 40 سال پیش تاکنون اعمال می شود، بازدارندگی مناسبی ندارد و با آن نمی توان وضعیت کنونی را کنترل کرد.

سردار مومنی با بیان اینکه‌ قانون جدید راهنمایی و رانندگی بازدارندگی لازم را خواهد داشت، افزود: قانون جدید راهنمایی و رانندگی عبور و مرور را تسهیل می کند.

رئیس پلیس راهور درباره طرح گواهینامه هوشمند گفت: در حال حاضر‌ کل گواهینامه ها در کشور به صورت هوشمند صادر می شود و در مرحله بعد به دنبال تعویض گواهینامه های قبلی خواهیم بود.

سردار مومنی افزود: تاکنون حدود 500 هزار گواهینامه هوشمند صادر شده است.