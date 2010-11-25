به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل گزارش یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ارائه به جلسه آتی شورای حکام که در روزهای آتی برگزار می شود ، به این شرح است :

1. این گزارش مدیر کل به شورای حکام و همزمان به شورای امنیت در خصوص اجرای موافقتنامه پادمانNPT و مفاد مربوطه قطعنامه های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران ( ایران) گزارش می باشد . این گزارش تحولات را از زمان آخرین گزارش منتشر شده در سپتامبر 2010 شامل می گردد .



A . فعالیتهای مربوط به غنی سازی



2- ایران بر خلاف قطعنامه های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت فعالیتهای مربوط به غنی سازی خود را تعلیق نکرده است.



A.1 . نطنز: کارخانه غنی سازی سوخت نطنز و کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت



3- کارخانه غنی سازی سوخت(FEP) : دو سالن آبشار درFEP وجود دارد: سالن تولید A و سالن تولید B. مطابق با اطلاعات طراحی ارائه شده توسط ایران، 8 واحد برای سالن تولیدA ، با 18 آبشار طراحی شده برای هر واحد. هیچ گونه اطلاعات طراحی تشریحی برای سالن تولید B فراهم نشده است.



4. در 5 نوامبر 2010‍، 54 آبشار در سه واحد از 8 واحد در سالن تولید A نصب شده بود که 29 تا از آن با UF6 خوراک دهی شده بود . در ابتدا هر آبشار نصب شده شامل 164 سانتریفیوژ بود . ایران اخیرا 6 آبشار را تغییر داده تا هر کدام 174 سانتریفیوژ را جای دهد. تاکنون همه سانتیرفیوژهای نصب شده ماشین های IR-1 هستند. کار نصب در پنج واحد باقیمانده در حال انجام شدن بود اما هیج سانتیرفیوژی نصب نشده بود. تا 5 نوامبر 2010 هیچ کار نصبی در سالن تولید B وجود نداشت.



5- آژانس با احتساب اطلاعات جدید ارائه شده توسط ایران ، شامل برآورد تجدیدنظرشده موجودی مواد هسته ای ، اکنون ارزیابی خود را از مقدار مواد هسته ای در دوره زمانی 18 نوامبر 2008 تا 22 نوامبر 2009 تکمیل کرده است و نتیجه گرفته است که نتایج در چارچوب متغیرهای اندازه گیری با چنین تاسیساتی بطور معمول مرتبط هستند.



6- آژانس بین 16 تا 27 اکتبر 2010 یک راستی آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) در FEP انجام داد و تایید کرد که از 17 اکتبر 2010 ، 34737 کیلوگرم از UF6 طبیعی از زمان شروع عملیات در سال 2007 به آبشارها تزریق شده است و مجموع 31135 کیلوگرم از UF6 با غنی سازی پایین تولید شده بود. آژانس بر اساس اعلام ایران محاسبه کرده است که میانگین سطح غنی سازی U-235 از تولید UF6 ، 37/3 درصد است . نتایج آنالیز نمونه هایی که آژانس از تولید UF6 با غنای پایین طی راستی آزمایی موجودی فیزیکی گرفته است اکنون در دسترس نیستند. آژانس ارزیابی کلی راستی آزمایی موجودی فیزیکی خود را ادامه می دهد.



7- ایران تخمین زده است که بین 18 اکتبر 2010 و 31 اکتبر 2010، 48 کیلوگرم دیگر از UF6 با غنای پایین تولید کرده است که در نتیجه از فوریه 2007 مجموع تولید UF6 با غنای پایین به 31183 کیلوگرم می رسد. مواد هسته ای در FEP ( شامل خوراک، تولید و دورریز) همچنین همه آبشارهای نصب شده و ایستگاههای خوراک و کنارگذاری تحت اقدامات مراقبتی و نظارتی آژانس قرار دارند.



8- آژانس از 16 ژوئن 2010 بر اساس نتایج آنالیز نمونه های محیطی در FEP از فوریه 2007 و دیگر فعالیتهای راستی آزمایی نتیجه گرفته است که تاسیسات همانطور که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی(DIQ) اعلام نموده کار کرده است.

9- کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت(PFEP): PFEP یک تاسیسات تحقیق و توسعه و یک تاسیسات آزمایشگاهی تولید اورانیوم با غنای پایین (LEU) می باشد که اولین بار در اکتبر 2003 عملیاتی شد. آن یک سالن آبشار دارد که می تواند 6 آبشار را درخود جای دهد. آبشارهای 1 و 6 هریک شامل 164 سانتریفیوژ می باشد که برای غنی سازی اورانیوم با غنای پایین U-235 تا20% طراحی شده است. بخش دیگر سالن آبشار به عنوان یک « محوطه تحقیق و توسعه» طراحی شده است.



10- در محوطه تحقیق و توسعه بین 21 اوت 2010 و 19 نوامبر 2010 مجموعا حدود 138 کیلوگرم UF6 به یک آبشار IR-4 20 سانتریفیوژی ‍، یک آبشار IR-2m 20 سانتریفیوژی و سانتریفیوژهای منفرد IR-1. IR-2m و IR-4 تزریق شده بود. در این محوطه هیچ اورانیوم با غنای پایین خارج نمی شود زیرا تولید و دورریزها این فعالیت تحقیق و توسعه در انتهای این فرآیند مجددا با هم ترکیب می شوند.



11- ایران در 9 فوریه 2009 در محوطه تولید شروع به تزریق UF6 با غنای پایین به آبشار 1 با هدف بیان شده تولید UF6 با غنای تا 20% U-235 جهت استفاده در ساخت سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) نمود. ایران از 13 جولای 2010 UF6 با غنای پایین را به دو آبشار متصل شده تزریق نموده است ( آبشار 1 و 6 ).



12- آژانس بین 18 و 29 سپتامبر یک PIV در PFEP انجام داد و تایید کرد که از 18 سپتامبر 2010 ، 352 کیلوگرم UF6 با غنای پایین از زمان 9 فوریه 2010 به آبشار( آبشارها)ا تزریق شده است. و اینکه مجموع 1/25 کیلو گرم UF6 با غنای تا 20%U-235 تولید شده بود. ایران اعلام کرد که سطح غنی سازی تولید UF6 89/19 درصد بود. آژانس ارزیابی PIV خود را ادامه می دهد.



13- ایران تخمین زده است که بین 19 سپتامبر و 19 نوامبر2010 مجموع 5/62 کیلوگرم UF6 غنی شده در FEP به دو آبشار متصل شده تزریق شده بود و تقریبا 8/7 کیلوگرم UF6 با غنای تا 20% U-235 تولید شده بود. در نتیجه مجموع تقریبی 33 کیلوگرم UF6 با غنای 20% U-235 از فرآیندی که در فوریه 2010 شروع شد تولید شده است.



14- آژانس از 12 جولای 2010 بر اساس نتایح آنالیز نمونه های محیطی در FFEP و دیگر فعالیتهای راستی آزمایی نتیج گرفته است که تاسیسات مطابق با آنچه که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی اعلام نموده کار کرده است.



A.2 . قم: کارخانه غنی سازی سوخت فردو FFEP



15- ایران در سپتامبر 2009 به آژانس اطلاع داد کارخانه غنی سازی سوخت فردو در نزدیکی شهر قم را می ساخته است. ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی 10 اکتبر 2009 خود بیان داشت هدف این تاسیسات تولید UF6 با غنای تا 5/0درصد U-235بود و اینکه این تاسیسات ساخت شده است برای اینکه 16 آبشار را با مجموعا حدود 3000 سانتریفیوژ در خود جای دهد.



16-ایران در نامه مورخ 26 سپتامبر 2010 پرسشنامه اطلاعات طراحی اصلاح شده را به آژانس ارائه داد که طی آن اعلام نمود که هدف FFEP اکنون شامل تحقیق و توسعه و نیر تولید UF6 با غنای تا 5/0 درصد U-235است. طراحی تاسیسات به مختصات متشکل از 12 آبشار به هدف تولید و 4 آبشار به هدف تحقیق و توسعه تغییر پیدا نموده است. آژانس طی نامه مورخ 10 نوامبر 2010 نظرات در خصوص پرسشنامه اطلاعات طراحی به ایران ارائه داد و خواستار توضیحات بیشتری در مورد هدف و ساختار جدید FFEP شد.



17- همانطور گه قبلا گزارش شد در اظهارنامه اولیه ایران در خصوص هدف FFEP مندرج در نامه مورخ 2 دسامبر ‍، ایران اعلام داشت که این مکان ( نزدیک قم) اصولا به عنوان یک محلی برای پناهگاههای اضطراری دفاع غیر عامل برای بهره برداریهای مختلف در نظر گرفته شده بود. سپس این مکان برای ساخت کارخانه غنی سازی سوخت در نیمه دوم سال 2007 انتخاب شد . آژانس به دفعات و اخیرا در نامه فوق الذکر 10 نوامبر 2010 از ایران درخواست نمود که اطلاعات بیشتری را در مورد تاریخچه طراحی و ساخت FFEP و نیز هدف اصلی آن ارائه دهد. آژانس به ایران اطلاع داد که اطلاعات وسیعی از منابع مختلف که ادعا می کنند که طراحی این تاسیسات در سال 2006 شروع شده، بدست آورده است . ایران اعلام نمود که هیچ مبنای حقوقی برای اینکه آژانس درخواست اطلاعات در مورد تاریخچه و هدف FFEP نماید وجود ندارد و اینکه آژانس“ ماموریت ندارد پرسشی ورای توافقنامه پادمان مطرح نماید”. ایران طی نامه مورخ 16 نوامبر 2010 گفت که آژانس باید اظهارات آن را درباره زمان بندی و هدف FFEP «به عنوان یک واقعیت» مد نظر قرار دهد و درخواست آژانس برای دسترسی به شرکتهایی که در طراحی تاسیسات دخیل هستند و دسترسی به اسناد طراحی بیشتر نه تنها مطابق با موافقتنامه پادمان نیست بلکه «فراتر از پروتکل الحاقی» می باشد. آژانس معتقد است که سوالاتی که طرح نموده است در چارچوب شرایط موافقتنامه پادمان است و اطلاعات درخواستی برای آژانس به منظور راستی آزمایی زمانبندی و هدف اصلی FFEP برای تضمین اینکه اعلامیه های ایران صحیح و کامل هستند ضروری است.



18- بنا به تحقیق آژانس ساخت تاسیسات ادامه دارد. همانطور که هیچ سانتریفیوژی در تاریخ 14 نوامبر 2010 به این تاسیسات عرضه نشده است. نتایج نمونه های محیط زیستی که از FFEP تا تاریخ فوریه 2010 اخذ شده وجود اورانیوم غنی شده را نشان نمی دهد.



A.3: سایر فعالیتهای مربوط به غنی سازی:



19- آژانس هنوز منتظر یک پاسخ اساسی از سوی ایران به درخواست آن برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با اعلامیه های ایران درباره ساخت ده تاسیسات غنی سازی اورانیوم است که ساخت 5 سایت آن بنا به گفته ایران تصمیم گیری شده است و ساخت یکی از آنها تا پایان سال جاری ایرانی (20 مارس 2011) یا اغاز سال آینده شروع خواهد شد. ّ ایران با توجه به درخواست آژانس در ارتباط با اعلامیه خود در تاریخ 7 فوریه 2010 مبنی بر اینکه فن آوری غنی سازی لیزری را در اختیار دارد و در ارتباط با اعلامیه خود در تاریخ 9 آوریل 2010 درباره توسعه نسل سوم سانتریفیوژها اطلاعات بیشتری ارائه نداده است.



B– فعالیتهای بازفرآوری:



20- ایران طی نامه مورخ 15 فوریه 2008 به آژانس اعلام کرد که «فعالیتهای بازفرآوری ندارد». در این زمینه آژانس به نظارت بر استفاده از سلولهای داغ در رآکتور تحقیقاتی تهران TRR و تاسیسات تولید رادیو ایزوتوپهای مالیبدنوم، یدین و زنون (MIX) ادامه می دهد. آژانس در تاریخ 6 نوامبر 2010 در TRR یک مورد بازرسی و راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) و در تاریخ 7 نوامبر 2010 یک مورد راستی آزمایی اطلاعات طراحی را در تاسیسات MIX اجرا نمود. با توجه به شرایط قطعنامه های شورای امنیت مبنی بر اینکه ایران فعالیتهای بازفرآوری خود را باید معلق نماید، آژانس می تواند تایید کند که تنها با توجه به تاسیسات TRR و MIX و سایر تاسیساتی که آژانس به آنها دسترسی دارد هیچ گونه فعالیتهای مرتبط با بازفرآوری بعدی وجود ندارد و تایید می نماید که پروتکل الحاقی ایران اجرا نمی شود.



C. پروژه های مرتبط با آب سنگین



21- آژانس توسط شورای امنیت موظف شده است تا گزارش کند که آیا ایران بطور کامل و مداوم از جمله کلیه پروژه های مرتبط با آب سنگین را تعلیق نموده است . همانگونه که در گزارشهای قبلی مدیرکل نشان داده شده است آژانس درخواست نموده است که ایران ترتیبات لازم را در سریعترین زمان ممکن برای دسترسی آژانس به تاسیسات تولید آب سنگین اراک (HWPP) ، آب سنگین ذخیره شده در کارخانه فرآوری اورانیوم اصفهان (UCF) جهت تهیه نمونه ها فراهم آورد و همچنین همین امکان را در هرمکان دیگری در ایران که پروژه های مرتبط با آب سنگین در دست انجام است فراهم کند. آژانس طی نامه ای به تاریخ 2 نوامبر 2010 به ایران مجددا درخواست خود را برای دسترسی به مکانهای فوق تکرار کرده است ایران در پاسخ خود در تاریخ 7 نوامبر 2010 مجدددا اظهارات قبلی خود مبنی بر اینکه درخواستهای آژانس فاقد مبنای حقوقی بوده زیرا خارج از چارچوب توافقات پادمان ایران است را تکرار کرده است. ایران متذکر شده است که درخواستهای آژانس از قطعنامهای مربوطع سازمان ملل که تنها درخواست تایید تعلیق دارد فراتر رفته است. ایران همچنین اظهار نموده که کار روی پروژه های مرتبط با آب سنگین را تعلیق نکرده است تا این تاریخ ایران دسترسی درخواست شده را فراهم نساخته است.



22- آژانس در تاریخ 8 نوامبر 2010 راستی آزمایی اطلاعات طراحی را برای رآکتور IR-40 در اراک انجام داد و مشاهده کرد که شرایط تغییر قابل توجهی نسبت به آخرین گزارش مدیرکل نکرده است. اژانس تصدیق کرد که ساخت تاسیسات رآکتور در حال انجام بود به نحوی که ساخت سازه های ساختمانها تقریبا پایان یافته است و برخی تجهیزات نصب شدند. این تجهیزات شامل جرثقیل ساختمان رآکتور و نیز محفظه تنظیم فشار سیستم خنک کننده رآکتور می باشد. مطابق گزارش ایران، بهره برداری از رآکتور IR-40 در سال 2013 آغاز خواهد شد. در ساختمان رادیوشیمی سازه بتنی سلول داغ آماده بود ولیکن هیچ یک از دریچه ها سلول داغ یا ایزار جابجایی مواد رادیواکتیو وجود نداشت.



23- بر اساس تصاویر ماهواره ای ، به نظر می رسد تاسیسات تولید آب سنگین اراک در حال بهره برداری است. اما بدون دسترسی به این تاسیسات آژانس قادر به تصدیق اظهارات ایران که کار بر روی پروژه های مرتبط با آب سنگین را بر برخلاف قطعنامه های مربوطه شورای امنیت تعلیق نکرده است نمی باشد و بنابراین نمی تواند گزارش کاملی در باره این موضوع ارائه دهد.

D. تاسیسات فرآوری اورانیوم و ساخت سوخت



24- در تاریخ 10 نوامبر 2010 ، آژانس یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی در تاسیسات UCF انجام داد. درآن زمان این تاسیسات هنوز در حال تعمیرات بود از آنجا که در تاریخ 10 اوت 2009 تاکنون، هیچگونه UF6 تولید نشده است، کل میزان تولیدشده درکارخانه فرآوری سوخت UCF از مارس 2004‍، 371 تن باقی می ماند ( برخی از آنها که به کارخانه غنی سازی اورانیوم و کارخانه آزمایشی غنی سازی منتقل شده است) و موضوعات تحت کنترل و پایش آژانس باقی می ماند. آژانس در راستی آزمایی اطلاعات طراحی مشاهده نموده است که ایران تا به حال نصب و راه اندازی تجهیزات تبدیل UF6 غنی شده تا 20 ٪ U-235 به U3O8 را که برای ساخت سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران آغاز نکرده است.

25. در 9 نوامبر 2010 ، آژانس در کارخانه ساخت سوخت بازرسی و راستی آزمایی اطلاعات طراحی را انجام داد و تایید کرد که ایران هنوز شروع به نصب تجهیزات کارخانه ساخت سوخت راکتور تحقیقاتی تهران نکرده است.



E . سایر فعالیت ها



26. ایران برای نیروگاه هسته ای بوشهر (BNPP) یک پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) را در ماه می 2000 ارائه داد؛ آژانس راستی آزمایی طراحی را در BNPP به طور منظم از ماه نوامبر سال 2000 هدایت کرده است. در تاریخ 26 نوامبر 2007 ، آژانس قبل از حمل سوخت تازه برای BNPP از فدراسیون روسیه به ایران، سوخت را راستی آزمایی و مهر و موم نمود.



27. در نامه ای به تاریخ 17 اکتبر2010 ، ایران به آژانس اطلاع داد که بارگذاری سوخت تازه به قلب رآکتور در 25 اکتبر 2010 را شروع کرده است. در 27 اکتبر 2010 آژانس تایید نمود که ایران انجام این کار را آغاز کرده بود. در 12 نوامبر 2010 ، آژانس تایید کرد که سوخت گذاری در قلب رآکتور BNPP تکمیل شده است و راستی آزمایی کرد که مجتمع های سوخت در قلب رآکتور قرار داده شده است. همه اقدامات کنترل و پایش آژانس به منظور حفظ آگاهی مستمر از بسته شدن قلب رآکتور و مهر و موم شدن آن انجام شد. برنامه عملیاتی BNPP هنوز در دسترس آژانس نیست.



28. آزمایشگاه تحقیقاتی چند منظوره جابر ابن حیان (JHL) در مرکز تحقیقات هسته ای تهران واقع شده است و یک آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی هسته ای و غیر هسته ای است. در 7 نوامبر 2010 آژانس در در JHL راستی آزمایی اطلاعات طراحی هدایت نمود ، که طی آن تایید کرد هیچ فعالیت تجربی با هدف " مطالعه رفتار الکتروشیمیایی یون اورانیل در محلول یونی" صورت نگرفته است.



29. بر اساس تصاویر ماهواره ای، آژانس ارزیابی نمود که فعالیت های مرتبط با استخراج معادن و تغلیظ اورانیوم کارخانه تولید اورانیوم بندر عباس ادامه دارد و فعالیت های ساخت و ساز در کارخانه تولید کیک زرد اردکان و در معدن اورانیوم ساغند ادامه دارد.



F. اطلاعات طراحی



30. همانطور که در گزارش قبلی مدیرکل توضیح داده شده است، اصلاح کد 3.1 بخش ترتیبات عمومی فرعی توافقنامه پادمان ایران، همانگونه که درسال 2003 از سوی ایران توافق گردیده، برغم تصمیم سال 2007 ایران در تعلیق اجرای آن معتبر باقی می ماند.



ایران تنها کشوری است که دارای فعالیت های عمده هسته ای بوده و موافقتنامه جامع پادمان آن نیز معتبر است. ولی الزامات کد اصلاح شده 3/1 را اجرا نمی کند. آژانس همچنان منتظر دریافت اطلاعات به روز شده در خصوص رآکتور IR-40 و نیز اطلاعات بیشتر مرتبط با اعلام برنامه ریزی ساخت تاسیسات جدید غنی سازی اورانیوم و نیز طراحی یک رآکتور نظیر راکتور تحقیقاتی تهران می باشد.



G.تعیین بازرسین



31- همانگونه که در گزارش قبلی مدیرکل آمده است، درحالی که پذیرش ایران درمورد تعیین پنج بازرس جدید آژانس (طی نامه های ایران به آژانس مورخ 14 آوریل2010 و 16 آگوست 2010) اعلام شده است، آژانس همچنان از ایران درخواست دارد از مخالفت با تعیین بازرسین دارای تجربه در تاسیسات چرخه سوخت هسته ای ایران دست بردارد. در این رابطه آژانس درخواست خود از ایران برای تجدید نظر در تصمیم مورخ 16 ژانویه 2007 خود مبنی بر تقاضا از آژانس برای لغو تعیین 38 بازرس آژانس (بازگشت به سال 2006) و نیز لغو تعیین چهار بازرس دیگر دارای تجربه بازرسی در ایران را تکرار می کند.



H. ابعاد احتمالی نظامی



32- درگزارشات قبلی مدیرکل به تفصیل مسایل برجسته مرتبط با ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران و اقدامات درخواست شده از ایران برای حل آنها ذکر شده است. لیکن از آگوست 2008 ایران از مذاکره با آژانس در خصوص مسایل مذکور یا فراهم نمودن اطلاعات بیشتر یا دسترسی به مکانها و افرادی که برای رفع نگرانی ها ضروری است، خودداری کرده و اظهار داشته ادعاهای ارتباط احتمالی ابعاد نظامی به برنامه هسته ای بی پایه هستند و اطلاعات ذکر شده از طرف آژانس براساس اسناد جعلی است .



33- بر اساس تجربه و تحلیل آژانس از تمامی اطلاعات در دسترس آن، آژانس همچنان نگران وجود احتمال فعالیت های مرتبط هسته ای اعلام نشده در حال حاضر یا گذشته که در آنها سازمان های مرتبط نظامی دخیل باشند، از جمله فعالیتهای مرتبط با تغییراتی برای بارگذاری هسته ای روی موشک می باشد. نشانه هایی وجود دارد که فعالیت های مشخص اینچنینی پس از سال 2004 تداوم داشته است.



34- همانگونه که به ایران قبلا اطلاع داده شده است ، اگرچه اکثر فعالیت های مورد توافق آژانس با ایران مشخص شده در برنامه کاری 2007 (INFCIRC/711) کامل شده است، ولی هنوز مسایلی باقی مانده که بایست حل شوند. مطابق این برنامه کاری از ایران خواسته شده بود ارزیابی خود را از مدارک مرتبط با مطالعات ادعاشده که در دسترس ایران قرار داده شده بود، ارایه دهد. آژانس اعلام می دارد که ارزیابی 117 صفحه ای ایران را در ماه می2008 دریافت کرده است. در این ارزیابی ، ایران اظهار داشته است مدارک مذکور جعلی و ساخته شده هستند. اگرچه آژانس بر این باور است که این ارزیابی بیشتر متمرکز بر شکل و ظاهر است تا محتوا. در موارد متعدد از ایران درخواست شده تا در پاسخ ، درخصوص محتوای آن اطلاعات ارایه دهد . ایران تاکنون چنین نکرده است. بعلاوه براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات بیشتر دریافتی آژانس از تاریخ آگوست 2008 ، مسایل نگران کننده دیگری وجود دارند که می باید آژانس تکلیف آنها را با ایران روشن کند. به این دلایل آژانس نمی تواند موضوع مطالعات ادعایی را که در برنامه کاری مذکور به آن اشاره شده است، مختومه تلقی کند.



35- طی نامه مورخ 29 اکتبر 2010 ، آژانس فهرستی از موضوعات باقی مانده برای حل و فصل را به ایران ارایه کرد. این فهرست شامل این موارد می شود: ساختار مدیریت پروژه مطالعات ادعا شده مرتبط با مواد منفجره هسته ای، ترتیبات ایمنی هسته ای برای تعدادی از پروژه های ادعایی، جزییات ساخت اجزای سیستم های آغازگر مواد منفجره قوی و آزمایشات راجع به تولید و آشکار سازی نوترون. همانگونه که در نامه به ایران ذکر شده است، مهم است که ایران مسایلی موجب نگرانی ها از ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران شده است را حل و فصل نماید.



36- این امری اساسی است که ایران بدون هیچ تاخیری در مورد این موضوعات با آژانس همکاری نماید و آژانس اجازه یابد از تمامی سایت های مربوطه بازدید نماید، و به تمامی مدارک و تجهیزات مربوطه دسترسی داشته باشد، و اجازه یابد با تمامی افراد مرتبط مصاحبه کند. گذشت زمان و ضعیف تر شدن احتمال دسترسی به برخی اطلاعات مرتبط، اضطراری بودن موضوع را افزایش می دهد. همکاری پر حجم و پیشگامانه ایران ، آژانس را قادر می سازد تا در راستی آزمایی صحت و کامل بودن اظهارات ایران پیشرفت نماید.



خلاصه:



37- درحالی که آژانس همچنان توانسته است عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در ایران را تایید نماید، اما برای اینکه آژانس بتواند تایید کند که تمام مواد هسته ای ایران برای فعالیتهای هسته ای صلح آمیز هستند، ایران همکاری لازم را به عمل نیاورده است.



38- مشخصاً، ایران ملزومات مندرج در قطعنامه های مرتبط شورای حکام و شورای امنیت را اجرا نمی کند، مانند اجرای پروتکل الحاقی که برای ایجاد اعتماد به هدف منحصراً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و حل و فصل پرسشهای باقیمانده بسیار اساسی است. بویژه ایران برای روشن نمودن موضوعات باقیمانده که موجب نگرانی هایی در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای اش شده است، ضروری است که همکاری نماید ، همچون ارایه دسترسی به تمام سایتها، تجهیزات اشخاص و اسناد درخواست شده توسط آژانس. همچنین ایران لازم است که کد اصلاح شده 1/3 در مورد ارایه زود هنگام اطلاعات طراحی را اجرا نماید. آژانس اذعان می دارد که ایران پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ)اصلاح شده کارخانه غنی سازی سوخت فردو و اعلام زود هنگام بارگذاری سوخت در نیروگاه هسته ای بوشهر را به آژانس ارایه داده است.



39- علاوه بر آن برخلاف مفاد مرتبط قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران فعالیتهای مرتبط با غنی سازی خود را تعلیق نکرده است. ایران همچنان به عملیات کارخانه غنی سازی سوخت و کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت در نطنز ادامه داده است و به تولید UF6 غنی شده تا 20 درصد U-235 ادامه داده است. ایران به ساخت کارخانه غنی سازی سوخت فردو ادامه داده است. برای اینکه تاریخچه و هدف اصلی کارخانه غنی سازی سوخت فردو تایید شود هنوز لازم است که ایران دسترسی به اسناد طراحی مرتبط و شرکتهای دخیل در طراحی و ساخت این کارخانه را به آژانس ارایه دهد. ایران همچنین اعلام کرده است که مکانهایی را برای ساخت تاسیسات جدید غنی سازی در نظر گرفته است و ساخت یکی از این تاسیسات در حدود مارس 2011 آغاز خواهد شد اما به آژانس دسترسی و اطلاعات طراحی لازم را مطابق با ترتیبات فرعی و موافقتنامه های پادمان ارایه نداده است.



40- همچنین، بر خلاف قطعنامه های مرتبط شورای حکام و شورای امنیت، ایران به ساخت راکتور IR-40 و فعالیتهای مرتبط با آب سنگین ادامه داده است. به آژانس اجازه داده نشده است که از آب سنگین که در کارخانه فرآوری اورانیوم اصفهان (UCF) ذخیره شده است نمونه برداری نماید. همچنین اجازه دسترسی به کارخانه تولید آب سنگین داده نشده است. در حالی که آژانس می تواند گزارش کند که ایران اظهاراتی داشته است مبنی بر اینکه آن فعالیتها را تعلیق نکرده است، اما بدون دسترسی کامل به آب سنگین در UCF و کارخانه تولید آب سنگین، آژانس قادر نیست این اظهارات را تایید نماید و گزارش کاملی از این موضوع ارایه دهد.



41- مدیر کل از ایران درخواست می کند که گامهایی را در جهت اجرای کامل موافقتنامه پادمان و دیگر تعهداتش از جمله اجرای پروتکل الحاقی بردارد.



42- مدیر کل به طور مقتضی همچنان در این زمینه گزارش خواهد داد.