شکست تیم ملی بسکتبال ایران مقابل چین در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، تیم ملی بسکتبال ایران نیمه اول مسابقه مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی مقابل چین را با نتیجه 29 بر 28 باخت.

چین در شرایطی این نیمه را به سود خود به پایان برد که سالن برگزاری مسابقات مملو از تماشاگران چینی است با این حال تیم ایران تنها با یک اختلاف این نتیجه را واگذار کرده است.

در بین دو نیمه بازی پخش آهنگ‌هایی از خوانندگان ایرانی باعث شد تا اندک تماشاچیان ایرانی حاضر در سالن بسکتبال "اینتر نشنال اسپورت آرنا" از غربت در میان 25 هزار تماشاچی چینی خارج شوند.

از ابتدای این دیدار حساس و نزدیک و در فواصل بازی آهنگ‌هایی از کشور میزبان همراه با تصاویری از کشور چین و خوانندگان این کشور پخش می شد و باعث می شد تا چینی‌ها با روحیه‌ای مضاعف به تشویق تیم خود بپردازند.

برنده این بازی به مسابقه فینال بازی‌های آسیایی راه یافته و مدال نقره خود را مسجل می‌کند.

شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی که از 21 آبان‌ماه در گوانگجو چین آغاز شده است تا روز 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.