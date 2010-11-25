اصناف نقش مهمی در هدفمند کردن یارانه ها دارند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الله بیرانوند عصر چهارشنبه در مراسم انتخابات جامعه اسلامی اصناف و بازار استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: انجمن های اسلامی اصناف و بازار همواره تلاش مضاعفی در راستای اجرای ارزش ها و آرمانهای اسلامی در سطح جامعه داشته اند.

وی با بیان اینکه جامعه اسلامی اصناف در کنار سایر وظایف خود پرچم مناسبت های مذهبی و دینی را در سطح شهرها برافراشته اند، یادآور شد: اصناف و بازاریان به عنوان خط مقدم در این زمینه همیشه فعالیت کرده اند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با اشاره به حضور پررنگ اصناف در صحنه های مختلف انقلاب، خاطر نشان کرد: اصناف هر زمان که نیاز بوده است خطوط روشن و مشخص اصول خود را کنار نگذاشته اند و اصولگرایی را در تمام مقاطع به صورت شفاف بیان کرده اند.

بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها، عنوان کرد: ما در آستانه یک کار مضاعف و همت مضاعف هستیم که در این راستا سازمان بازرگانی نیز همیشه در کنار اصناف و بازاریان خواهد بود.

وی با بیان اینکه اصناف از قبل آمادگی خود را برای اجرای هر چه بهتر این طرح اعلام کرده اند، یادآور شد: اصناف نیز در کنار دیگر بخش های فعال کشور از این قانون که یک تحول تاریخی است و تنبلی اقتصادی را از بین می برد خواهند بود.