آلمان در نيمه دوم دست ما راخواند

دكتربيژن ذوالفقار نسب مشاورعالي فدراسيون فوتبال ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: اين مسابقه ميدان تدارك خوبي براي فوتبال ملي ما بود ونكات فني بسياري را براي ما داشت. تيم ما در نيمه نخست با انگيزه ترودرمجموع ازنظرفني بهترازنيمه دوم ظاهرشد. درمقابل آلمانها فوتبال را بسيارساده وسرعتي ارايه ميكردند.

وي افزود: درنيمه دوم تيم ما به دودليل نتوانسته مانند نيمه نخست عمل نمايد. اول اينكه آلمانها شناخت لازم را ازتيم ما پيدا كردند وبازيكنان موثروشاخص ما را شناسايي وبا بستن راههاي نفوذ آنها اجازه خودنمايي به ما راندادند وبا قطع ارتباط بين بازيكنان بازي را دردست گرفتند. دومين دليل نيزروي آوردن بازيكنان ما به حركات فردي ودوري ازكارگروهي بود كه اجازه نداد تا ما بتوانيم اقتدارنيمه نخست راداشته باشيم.

مشاورعالي فدراسيون فوتبال درمورد بازي با قطرنيزخاطرنشان كرد: اگربازيكنان ما باهمين انگيزه وروحيه مقابل قطرصف آرايي نمايند، پيروزي براين تيم آنهم با گلهاي فراوان دورازدسترس نيست.