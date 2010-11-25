انحلال یا ادغام / جدول دیدگاه موافقان و مخالفان درباره دانشگاه "ایران"

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.

دکتر محققی: وزارت بهداشت شهامت به خرج داد/ ادغام همگام با سیاستهای دولت بود

دکتر محمدعلی محققی - معاون آموزشی وزارت بهداشت در نشست مناظره "انحلال یا ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران" با تاکید بر این نکته انحلال صورت نگرفته است، گفت: این انحلال از چه چیزی ناشی شده بود، یک نفر استاد، یا یک نفر دانشجو یا حتی یک گروه آموزشی از این دانشگاه حذف شده است؟ نه این طور نیست و هیچ کدام از این شکلها وجود نداشت.

معاون آموزشی وزارت بهداشت معتقد است هم شورای گسترش بر اساس وظایف خود هوشمندانه عمل کرده و هم وزارت بهداشت برای ورود به یک عرصه تحولی شهامت به خرج داده است.

دکتر حریرچی : وزارت بهداشت مغلطه می‌کند/ تغییر سریع تابلوی دانشگاه بحث برانگیز بود!

دکتر ایرج حریرچی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست مناظره "انحلال یا ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران" معتقد است بهبود وضعیت بهداشت و درمانی شهر تهران در هدف ادغام دانشگاه ایران را مغلطه می داند.

وی با اشاره به ایجاد یک دانشگاه بزرگ پس از ادغام گفت: اگر این استدلال درست است که با یک تعداد عضو هیئت علمی می خواهیم رتبه بدست بیاوریم خوب می توانیم علم و صنعت، امیرکبیر و صنعتی شریف را با هم ادغام کنیم تا رتبه علمی همه آنها افزایش یابد.

دیدگاههای موافقان ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت دکتر مصطفی محقق معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادغام دانشگاه "ایران" از ظرفیت های آموزش پزشکی در راستای سیاستگذاریها است 25 سال پس از جدایی دانشگاههای علوم پزشکی از دانشگاه های وزارت علوم هنوز مخالف و موافق وجود دارد هیچگونه نیت سویی درباره ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران نداشته ایم روش اجرا خوب نبود و زمان مناسبی انجام نشد شورای گسترش دانشگاهها که مرجع قانونی بلامنازع تصمیم گیری درباره ادغام دانشگاه ایران است گفته شد تصمیم درباره دانشگاه ایران در یک جمع دو سه نفره اتخاذ شده است، این موضوع باید اثبات شود و نمی توان بدون تحقیق درباره آن صحبت کرد ادغام دانشگاه "ایران" یک کار تحولی بسیار بزرگ محسوب می شود قضاوت درباره بدتر شدن وضعیت بهداشت و درمان شهر تهران زود است اصلاح ساختار همگام با سایر سیاستهای دولت در تمرکززدایی صورت گرفت در همین جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم ویژه دختران به دلیل عدم موفقیت منحل شد و دانشجو و استاد و مدیری در آنجا باقی نماند این انتقاد وارد است که بدنه دانشگاه در جریان نبوده و منطقاً باید اساتید، دانشجویان و صاحبان اصلی دانشگاه در جریان قرار می گرفتند تصمیمات بزرگ برای افرادی که پتانسیل کارهای بزرگ دارند باید گرفته شود که بتوانند آن کار را انجام دهند حرکتهای دانشجویی مورد احترام است و مورد توجه دلسوزانه قرار می گیرد این موضوع که تابلو باید همان روز عوض می شد و یا حرکاتی از این دست دیگر موضوع بحث نیست اما قابل بررسی است انحلالی صورت نگرفته است و اعتقاد داریم که این سیستم قوی با یک سیستم قوی دیگر کنار هم قرار گرفته اند و می توانند دانشگاه بزرگی را ایجاد کنند که مسئولیت های بزرگی را به انجام برساند دانشجویان "ایران" بسیار خوب در این موضوع برخورد کردند و خدشه ای به عملکرد آنها وارد نیست. آنها احساس بی هویتی کردند اما حتی در شلوغ ترین روز 10 درصد دانشجویان در تجمعات حضور داشتند از موقعیت علمی اساتید و سرنوشت دانشجویان دفاع می کنیم لزوم نگاه فراملی به موضوع ادغام دانشگاه ایران

دکتر محقق : تغییر تابلو موضوع بحث نیست/ انحلال دانشگاه سابقه دارد؛ فراملی نگاه کنیم

دکتر مصطفی محقق - معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست مناظره "انحلال یا ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران" یادآور شد: اگر به این موضوع نگاه فراملی داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که یک دانشگاه باید در کشور نقش ملی ایفا کند و قطعاً دانشگاههای بزرگ می توانند این نقش را ایفا کنند.

وی با اشاره به بررسی اهداف غایی در ادغام دانشگاه ایران گفت: اکنون بسیار زود است که بگوییم موضوع دانشگاه ایران به اهداف خود رسیده یا نه و نمی توانیم در مورد منظور مدنظر قضاوت کنیم.

دکتر کبیرانارکی : دلم برای خانه‌ام سوخت / محصول ادغام دانشگاه "بی انگیزگی" است

دکتر حسین کبیرانارکی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق در نشست مناظره "انحلال یا ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران" با تاکید بر اینکه عضو هیئت علمی که کارشناسانه انتقاد می کند دلش برای خانه اش یعنی دانشگاه سوخته است، گفت: حال که به هر دلیل این کار به این شکل پیش رفته است مسئولان باید با درایت دانشجویان، اساتید و کارمندان را اقناع کنند.

وی معتقد است که ادغام زمانی می تواند معنی داشته باشد که هیچ کدام از آن دو موضوع قبلی باقی نماند و یک موضوع جدید بوجود آید که چنین چیزی رخ نداده است. وی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران مانده و دانشگاه علوم پزشکی ایران حذف شده است. این موضوع تلقی دانشجویان و اعضای هیئت علمی از بحثی که اکنون بوجود آمده است.

دیدگاههای مخالفان ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر ایرج حریرچی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر حسین کبیرانارکی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق با اتفاقات اخیر که در دانشگاه علوم پزشکی ایران رخ داد حتی یک نیرو هم از تهران خارج نشده است ای کاش قبل از ابلاغ چنین تصمیمی گروه های دانشجویی و اعضای هیئت علمی اقناع می شدند انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران به دلیل بهبود وضعیت بهداشت و درمانی شهر تهران مغلطه است انحلال برای دانشگاهی رخ داده است که 186 مقطع تحصیلی دارد در برنامه توسعه موضوع ارتقای رتبه علمی کشور مطرح است و نه یک دانشگاه لزوم اطلاع رسانی برای تغییرات در میزان پذیرش دانشجو در سال آینده در برنامه توسعه موضوع ارتقای رتبه علمی کشور مطرح است و نه یک دانشگاه ادغام رخ نداده چرا که دانشگاه علوم پزشکی تهران مانده و دانشگاه علوم پزشکی ایران حذف شده است اگر استدلال ادغام درست است می توانیم علم و صنعت، امیرکبیر و صنعتی شریف را با هم ادغام کنیم در تمام دانشگاههای جهان که تجربه ادغام داشتند هنوز بی انگیزگی کلی در کارمندان و هیئت علمی وجود دارد واقعیت این است که در اعلام اولیه وزارت بهداشت مصوبه شورای گسترش مطرح نبود و این موضوع راه حلی است که در روزهای آینده پیدا شد عضو هیئت علمی که کارشناسانه انتقاد می کند دلش برای خانه اش یعنی دانشگاه سوخته است انحلال دانشگاه "ایران" با ماده 49 قانون برنامه چهارم مغایر است تغییرات گروه های آموزشی دچار تغییر ساختار می شوند و در این تغییر عده ای احساس می کنند که حذف خواهند شد معلوم نیست هیئت امنای دانشگاه ایران که رئیس جمهور برای آن حکم داده و شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تایید کرده است الان کجا هستند دانشگاه علوم پزشکی تهران برای اعضای هیئت علمی "ایران" مدینه فاضله نبوده است بدسلیقگی مطلق در مقطع زمانی اجرای ادغام دانشگاه ایران صورت گرفت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز دچار تغییرات بنیادی می شود

دانشجویان: هویت دانشجویان دانشگاه "ایران" خدشه دار شد/ ابهام در اجرای ابلاغ 18 مرداد

خدشه به اعتبار، هویت و شخصیت دانشجویان بزرگترین خدشه ای است که به زعم دانشجویان دانشگاه "ایران" به دانشجویان وارد شده است و آنها انتظار دارند ابهامات ادغام یا انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران پاسخ داده شود.

دانشجویان حاضر در نشست مناظره "انحلال یا ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران" با بیان اینکه چرا ابلاغی که از 18 مرداد آمده است در 8 آذر ماه اجرا می شود یادآور شدند : چرا چنین تصمیمی برای دانشگاهی با این اهمیت بعدازظهر جمعه اعلام می شود و فردا صبح سایت دانشگاه مسدود می شود.

دانشجویان با تاکید بر همکاری هم کلاسی های خود بر دعوت به آرامش سایر دانشجویان معتقدند در اعتراض خود مروج یک فرهنگ بودند که بدون اقدامات سخت، درگیری و شکستن می توان حق خود را مطالبه کرد.

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گزارش: زهره بال