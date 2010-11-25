به گزارش خبرگزاری مهر، این گل اطلسی جدید که با به کارگیری از تکنیکهای طبیعی پرورش گیاه ایجاد شده است "مخمل سیاه" (Black Velvet) نام دارد.

این گل که کاملا به رنگ سیاه است را شرکت پرورش دهنده گل و گیاه Ball Colegrave در انگلیس تولید کرده و قرار است از تابستان آینده به قیمت 2 تا 3 پوند به فروش برساند.

این گیاه نادر که چهار سال برای ایجاد آن وقت صرف شده است از بهار آینده برای اولین بار در باغهای انگلیس گل خواهند داد.

گلهای اطلسی گیاهان بسیار رایج و محبوبی هستند که در طول ماههای بهار و تابستان به عنوان گلهای زینتی در لبه نرده های بالکن منازل و در پارکهای عمومی خودنمایی می کنند.

کارشناسان معتقدند که این گونه جدید سیاه به دلیل کنتراستی که می تواند با سایر رنگها ایجاد کند با استقبال باغداران مواجه می شود.

کارشناسان این شرکت پرورش گل و گیاه در این خصوص اظهار داشت: "این گل کاملا تک است. این اولین گل اطلسی سیاه در دنیا است. ما این گل را با استفاده از متدهای سنتی و ترکیب رنگهایی از این گل که درحال حاضر در بازار موجودند به دست یافتیم. ما فقط از متد گرده افشانی استفاده کردیم و به هیچ وجه این گیاه حاصل متدهای اصلاح ژنتیکی نیست. این گل در کنار گلهای زرد، سفید و صورتی ترکیب بسیار زیبایی ایجاد می کند."

براساس گزارش دیلی میل، این کارشناسان افزودند: "رنگ سیاه تاکنون در گل اطلسی وجود نداشته است. مردم ایده گل سیاه را دوست دارند چرا که این گلها بسیار جالب و متفاوت هستند."