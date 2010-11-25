کفاشیان و فدراسیون فوتبال"هت تریک" کردند/ امیدها سنت شکنی نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده بندی مسابقات فوتبال شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی ظهر امروز پنجشنبه به وقت تهران بین تیم‌های ایران و کره جنوبی برگزار شد که تیم امید کشورمان با شکست 4 بر 3 مقابل حریف خود از تکرار مدال برنز دوحه قطر بازماند.

در این دیدار که به قضاوت "لازم خدوم" داور عراقی و در حضور 15 هزار تماشاگر در ورزشگاه "تیان هی" برگزار شد، تیم کشورمان نیمه اول را با دو گل غلامرضا رضایی دقیقه 5 و حمیدرضا علی عسگر در دقیقه (3+ 45) با برتری به پایان برد.

با شروع نیمه دوم کره جنوبی بازی بهتری را به نمایش گذاشت و در دقیقه 48 توسط "کو جا چئول" به نخستین گل خود دست یافت. کریم انصاری‌فرد تنها یک دقیقه پس از این گل با حرکتی انفرادی و ضربه‌ای دقیق سومین گل ایران را ثبت کرد.

کره جنوبی در 30 دقیقه پایانی با بکارگیری سه مهاجم در خط حمله تیم ما را تحت فشار قرار داد و متعاقب آن اشتباهات فاحش بازیکنان خط دفاعی تیم امید نیز تدبیر سرمربی کره جنوبی را کامل کرد تا حریف در کمتر از 10 دقیقه سه بار دروازه مهدی رحمتی را باز کند.

برای تیم کره جنوبی "پارک چو یونگ" در دقیقه 78 و "جی دونگ" در دقایق 88 و 89 گلزنی کردند تا تیم امید که می توانست حداقل به مدال برنز بازی‌های آسیایی دست یابد از کسب سکوی آسیا بازماند و شکستی دیگر در کارنامه فدراسیون فوتبال کشورمان و غلامحسین پیروانی ثبت شود.

در نیمه دوم ایمان موسوی و امیر شرفی به عنوان بازیکنان تعویضی در ترکیب تیم امید به میدان رفتند.

تیم امید کشورمان پس از کسب مقام چهارمی بازی‌های آسیایی فردا شب به تهران بازمی گردد.