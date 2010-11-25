اسدالله راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماده 144 لایحه برنامه پنجم توسعه در مورد مدیریت حمل و نقل درون شهری و برون شهری است که موضوع مدیریت در این حوزه ها را بر اساس سند راهبردی به معاونت راهبردی ریاست جمهوری با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و شورای عالی استانها سپرده بود.

وی اضافه کرد: در صورتی که در قانون جامع و دائم توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مدیریت حمل و نقل درون شهری به شهرداریها و حمل و نقل برون شهری به وزارت راه و ترابری واگذار شده بود بنابراین ماده 144 لایحه برنامه پنجم توسعه کشور به نوعی مغایر با اصل 44 قانون اساسی و قانون احداث و مدیریت قطار شهری است که مسئولیت احداث و نگهداری و بهره برداری مترو را به شهرداریها واگذار کرده است.

رابط امور مجلس و دولت شورای عالی استانها تصریح کرد: در این زمینه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف ماده 144 لایحه برنامه پنجم توسعه کشور را ارائه کردند که خوشبختانه نمایندگان مجلس با رای قاطع این ماده را حذف کردند.

وی افزود: در ادامه این جلسه نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده 153، دو پیشنهاد الحاقی به این ماده اضافه کردند که بر اساس بند "ج" الحاقی وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظف شدند هر سال در طول برنامه حداقل 10درصد از بافتهای فرسوده شهری را احیا و ترمیم کنند.

راشدی گفت: تسهیلات و بودجه مورد نیاز باید به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیش بینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرداریها یا مجریان طرحهای نوسازی با تائید شهرداریها قرار گیرد.

رابط امور مجلس و دولت شورای عالی استانها گفت:همچنین در تبصره الحاقی دولت موظف شد حداقل 50 درصد منابع اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان را نسبت به اجرای آنها در محدود بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.