به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که جلال طالبانی رئیس جمهور عراق رسما "نوری المالکی" را مامور به تشکیل دولت جدید کرد.

مالکی 30 روز مهلت دارد تا دولت جدید را تشکیل دهد.