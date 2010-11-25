47 درصد ظرفیت خیابانهای ساری بلا استفاده است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان اژدری در جلسه گروه کاری اجتماعی مازندران در استانداری افزود: عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی مردم سبب ایجاد ترافیک سنگین در مرکز استان می شود.

وی خاطر نشان کرد: اقدامات فراوانی ظرف شش سال اخیر در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک در جاده های درون و برون شهری استان صورت گرفته است.



دبیر شورای ترافیک مازندران با اشاره به اینکه افزایش بسترهای حمل و نقلی و کاهش تقاضا و سفرهای غیرضروری برای افزایش شاخص های ترافیکی موثر بوده است تصریح کرد: قصد داریم حمل و نقل عمومی مازندران را افزایش دهیم به طوری که از سهم حمل و نقل خصوصی کاهش دهیم.



اژدری با بیان اینکه احداث پارکینگ های عمومی در سطح شهرها باید در حد اعتدال باشد یادآور شد: بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه، باید 60 درصد سفرهای مردم به خودروهای حمل و نقل عمومی اختصاص یابد که اکنون 30 درصد است.



وی با اعلام این مهم که برخورد پلیس به تنهایی جوابگو و بازدارنده نیست افزود: در کنار برخورد انتظامی پلیس، باید از طریق ارتقاء فرهنگ ترافیک در جهت افزایش آموزش این حوزه برنامه ریزی شود.



دبیر شورای ترافیک مازندران با اشاره به اینکه سال گذشته، برنامه های آموزشی را در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک در استان صورت دادیم گفت: برای این منظور اساسنامه کلان ارتقای فرهنگ ترافیک در مازندران تدوین شده است.



وی یادآور شد: این اساسنامه برای اجرا به زودی به نهادهای مسئول ابلاغ می شود.



علیرضا جانبازی، مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران نیز با اشاره به اینکه امنیت اجتماعی در جامعه به عنوان یک پدیده اساسی باید مدنظر برنامه ریزان حوزه شهری قرار گیرد اظهار داشت: سرمایه گذاری در سایه امنیت در جامعه رشد و نمو خواهد داشت.



وی با بیان اینکه ترافیک معضل جدی و اساسی در جاده های استان محسوب می شود تصریح کرد: جاده های استان به فراخور افزایش روز افزون خودروها رشد نیافته است.

